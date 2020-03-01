01 Mart 2020 Pazar 19:39:10 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 19:48:49
Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu
Ukrayna'da yaşanan iç savaşın ardından Rusya ile sürekli gerilim halinde olan ve iç savaşın sorumlusu olarak Rusya'yı gören Kiev yönetimi, yeni bir karar ile serbest geçiş anlaşmasını feshetti.
1997 ve 2011 yıllarında Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan serbest geçiş anlaşmasının tek taraflı olarak feshedildiği, buna göre Ukrayna vatandaşlarının kimlikleriyle Rusya'ya geçiş yapamayacağı ifade edildi.
PASAPORT TALEP EDİLECEK
Aynı kuralın Rus vatandaşları için de geçerli olduğu duyurulurken, her iki ülke vatandaşlarının geçişlerinde pasaport talep edileceği belirtildi.
İHA
- Ukrayna, Rusya'ya kimlikle geçişleri durdurdu
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