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05 Kasım 2019 Salı 08:06:39 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 08:11:40

Ukrayna’nın Rusya’dan satın alıp geliştirdiği savunma sistemi testleri başarı ile geçti

Ukrayna-Rusya geriliminin ardından Rusya tarafında Kırım’a yerleştirilen S-400 savunma sistemlerine karşı Ukrayna’nın geliştirmeye başladığı Rus yapımı S-125 savunma sistemleri üzerinde uygulanan testi başarı ile tamamladı.

Ukrayna-Rusya geriliminin ardından Rusya tarafında Kırım’a yerleştirilen S-400 savunma sistemlerine karşı Ukrayna’nın geliştirmeye başladığı Rus yapımı S-125 savunma sistemleri üzerinde uygulanan testi başarı ile tamamladı. 

Ukrayna-Rusya geriliminin ardından Rusya tarafında Kırım’a yerleştirilen S-400 savunma sistemlerine karşı Ukrayna’nın geliştirmeye başladığı Rus yapımı S-125 savunma sistemleri üzerinde uygulanan testi başarı ile tamamladı.  
 
Ukrayna Savunma Bakanlığı modernize edilen Rus yapımı S-125 hava savunma sistemlerinin son testlerine geçiş yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ukrayna’nın Herson Bölgesi’nde bulunan Yagorlyk askeri tatbikat bölgesinden fırlatılan S-125 hava savunma sistemlerinin roketi yine Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait olan ve ordunun envanterinden çıkartılan Zolotonosha isimli gemiyi isabetli şekilde vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı yapılan atış testinin görüntülerini basına servis ederken füze testinin hedefi başarıyla vurduğunu ve geminin vurulmadan sonra sulara gömüldüğü ifade etti. Açıklamada 2 atışla vurularak batırılan geminin 83 metre uzunluğunda 13,6 metre genişliğinde ve 742 ton yük taşıma kapasitesinin bulunduğu belirtildi.
 
Ukrayna tarafından geliştirilen S-125 hava savunma sisteminin ise Pechora roket sistemleri ile geliştirildiği ifade edildi. Pechora roketleri azami 20 metre maksimum 20 kilometredeki hedefleri vurabilme 14 bin metre irtifaya ulaşabiliyor.
 
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Rusya’nın Kırım’a S-400 yerleştirilmesinin ardından Ukrayna ordusunun envanterinde bulunan ve 2014 yılı öncesi Rusya’dan satın alınan S-125 orta menzilli hava savunma sistemi modernize edilerek geliştirilmiş, Rusya’nın S-400 hamlesinin ardından Ukrayna bu füze sistemlerinin testlerine başlamıştı.

(İHA)

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