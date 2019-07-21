Ukrayna'da halk erken parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski´nin 20 Mayıs tarihinde göreve başlar başlamaz parlamentoyu feshetmesi üzerine ülkede erken genel seçim kararı alınmıştı.

Ukrayna Parlamentosu´nda resmi olarak 450 sandalye olmasına karşılık, Rusya´nın beş yıl önce ele geçirip kendi topraklarına kattığını açıkladığı Kırım Yarımadası´nın ve beş yıldan bu yana Rus yanlısı ayrılıkçıların denetiminde bulunan Donetsk ve Lugansk il merkezlerinin seçimlere katılamaması nedeniyle, bu seçimlerde, 424 milletvekili belirlenecek.

424 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 22 partinin listelerinden 2 bin 747 aday yarışıyor. Milletvekillerinin 225´i parti listelerinden, 199 milletvekili ise, dar bölge çoğunluk oylamasıyla seçilecek. Karma seçim sisteminin uygulandığı ülkede adayların yarısına yakını tek bir milletvekiline oy verilen seçim bölgelerinden seçilecek.

Anketlere göre, dört ya da beş partinin yüzde 5 barajını geçmesi bekleniyor. Devlet Başkanı Zelenski´nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkârı Parti´sinin tahmini oy oranı farklı anketlere yüzde 43-49 aralığında yansıyor. Seçimlerden sonra Zelenski´nin partisinin koalisyonu ya tek başına kurabileceği, ya da koalisyonun büyük ortağı olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Böyle olması halinde, Zelenski, ülke yönetiminde geniş söz sahibi olabilecek.

Rusya yanlısı Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi´nin yüzde 15´e yakın oy alabileceği tahmin ediliyor. Poroşenko´nun Avrupa Dayanışması Partisi´nin yaklaşık yüzde 8, eski Başbakan Yuliya Timoşenko´nun Vatan Partisi´nin yüzde 7,6 civarında oy alması bekleniyor. Ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk´un Ses Partisi´nin de barajı geçme ihtimali bulunuyor.

Ukrayna Parlamentosu´nda daha önce 450 olan sandalye sayısı, ülkenin doğusundaki Donetsk ve Lugansk illerinin bazı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve Kırım´ın Rusya´nın kontrolüne geçmesi nedeniyle 424´e düştü.

Ukrayna´da eski komedyen Volodimir Zelenski, 21 Nisan´da yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,2 oy alarak seçilmişti.

20 Mayıs´ta göreve başlayan Devlet Başkanı Zelenski, yemin töreni sırasında parlamentoyu feshettiğini ve erken seçim ilan ettiğini açıklamıştı.

DHA