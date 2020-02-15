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15 Şubat 2020 Cumartesi 17:23:14 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:26:04

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Donbas’ta ateşkese rağmen siviller ölmeye devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin doğusundaki çatışmaların durması için ateşkes kararı alınmasına rağmen ayrılıkçıların saldırıları yüzünden sivillerin öldüğünü söyledi.

Zelenskiy, Almanya'da devam eden 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen Ukrayna oturumunda konuştu.

Ukrayna’da 6 yıldır yaşanan krize dikkati çeken Zelenskiy, Ukrayna’daki savaşın “Avrupa’daki savaş” olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Zelenskiy, son dönemlerde uluslararası uzmanların Ukrayna’da barışa yaklaşılması konusunda olumlu düşüncelere sahip olduğuna işaret ederek, “Yeni Ukrayna yönetimi barışa ulaşmak için gereken her şeyi yapıyor. Bu savaşı biz başlatmadık fakat onu biz bitireceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız.” ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA TARAFINA SON İKİ AYDA 400’DEN FAZLA SALDIRI YAPILDI"

Ukrayna’nın uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak diplomatik çözüm yollarına bağlı kaldığını vurgulayan Zelenskiy,  geçen yılın sonunda Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya’nın içinde bulunduğu Normandiya Formatı'ndaki liderler zirvesinde, Donbas’ta ateşkes için anlaştıklarını anımsattı.

Zelenskiy, bu anlaşmaya rağmen bölgedeki Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarını sürdürdüğünü anlatarak, “Ateşkes tam olarak sağlanamadı. Ukrayna tarafına son iki ayda 400’den fazla saldırı yapıldı. Saldırılar nedeniyle Ukraynalı siviller ve askerler ölmeye devam ediyor. Ateşkesin sözde kalmasını değil gerçek hayatta uygulanmasını sağlayacak mekanizmaya ihtiyaç var.” diye konuştu.

Donbas’ta ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede yaşayan halkla diyaloğa hazır olduklarını belirten Zelenskiy, ekimde Donetsk ve Lugansk’ta yerel seçimlerin yapılmasını arzu ettiklerini kaydetti.

AA

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