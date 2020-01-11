Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinin ardından, "İran'dan resmi özür ve tazminat bekliyoruz" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

TRUDEAU VE ZELENSKİY'DEN ART ARDA AÇIKLAMAR GELDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'ın itirafı sonrası yaptığı açıklamada, "İran'ın Boeing 737 uçağının insan hatası nedeniyle düşürüldüğünü kabul etmesinin ardından ihtiyacımız olan şey müzakere ve hesap verilebilirlik" dedi.

Trudeau, "İran bugün uçağı kendilerinin düşürdüğünü kabul etti. Şu an odaklandığımız şey, hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleri için adalet, hesap verilebilirlik ve şeffaflık. Bu ulusal bir trajedi, bütün Kanadalılar beraber yastalar" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağı için özür

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı için özür diledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD'yi suçladı.

Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntülü bir gün. Silahlı kuvvetlerin soruşturmasının ilk sonucu: ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız. Halkımızdan, kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür dileriz."