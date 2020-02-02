Ukrayna’dan ABD’ye açık davet: Gelin Karadeniz'de petrol çıkartalım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki petrol şirketlerine seslenerek, Ukrayna’ya petrol çıkarma çalışmalarına davet etti.

Zelensky, “2020 yılında Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkilerinin gözle görünür şekilde artacağından eminiz. Metal, enerji ve gaz alanında olumlu gelişmeler bekliyoruz. Karadeniz kıyılarımızda petrol ve gaz çıkarım çalışmalarına büyük Amerikan şirketlerini davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, açıklamanın devamında ise Amerika Birleşik Devletleri’nden, Ukrayna Demir Yolları için yeni lokomotifler alınması konusuna yönelik görüşmelerin sürdüğünü bildirildi.

Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu resmi ziyaretle ağırlamıştı. Görüşmede siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yapılacak reformlar masaya yatırılırken, petrol davetinin bu görüşmeden sonra yapılması dikkat çekti.

İHA