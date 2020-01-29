Ukrayna, Çin ile doğrudan uçuşları askıya alıyor

UNIAN haber ajansına göre, Ukrayna Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Direktörü Andrey Skipalskiy, Çin'deki yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili durumun değişmemesi halinde 3 Şubat'tan itibaren Ukrayna ve Çin arasındaki doğrudan uçuşların askıya alınacağını ifade etti.

Ukrayna'nın Pekin Büyükelçiliği, Çin'de yaşayan vatandaşlarına yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk da ülkede virüsle ilgili endişe edilecek bulguya rastlanmadığını söylemişti.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla ise can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

(AA)