Ukrayna bizden aldığı iHA'ların uçuşlarını başlattığını bu sözlerle duyurdu: Senden korkmuyoruz Rusya!
Ukrayna Hava Kuvvetleri envanterine giren Türk İnsansız Hava Araçları'nın ilk uçuşunda, Rusya'ya İdlib'de gerçekleştirilen Barış Kalkanı Harekatı'ndaki görüntüler kullanılarak 'Korkmuyoruz' mesajı verildi
Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçtiğimiz yıl Türkiye ile Ukrayna arasında, 6 Bayraktar TB2 İHA, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan sözleşme imzalanmıştı.
Çeşitli test ve eğitimlerin ardından Ukrayna, İHA'ların uçuşunu başlattı.
RUSYA'YA MESAJ
Ukrayna devlet televizyonu ise Türk İHA'larının uçuşa başladığını Rusya'ya mesaj vererek duyurdu. Yayınlanan görüntülerde, TB2'nin Suriye'de Rus Hava savunma sistemi Pantsir-S1'i radarı açıkken imha ettiği anlarda paylaşılarak "Senden korkmuyoruz Rusya" denildi.
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