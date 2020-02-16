  • Bist 100
    120151
  • Dolar
    6,0553
  • Euro
    6,5624
  • Altın
    307,8410
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem buluşması Elazığ'da kuzuların anneleriyle muhteşem buluşması
Yargıtay'dan taşeron işçileri sevindirecek karar! Yüz binlerce çalışan için emsal olacak Yargıtay'dan taşeron işçileri sevindirecek karar! Yüz binlerce çalışan için emsal olacak
Galatasaray'a Maicon piyangosu! Galatasaray'a Maicon piyangosu!
HDP önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu HDP önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu
'Perili Köşk' havadan görüntülendi! Yeni sahibini arıyor! 'Perili Köşk' havadan görüntülendi! Yeni sahibini arıyor!
Türk jetleri havalandı! Savaş uçakları sınır ötesini vurdu, kritik isim öldü Türk jetleri havalandı! Savaş uçakları sınır ötesini vurdu, kritik isim öldü
Aslı Enver, Hadise'yi sildi: Hadise'den açıklama geldi Aslı Enver, Hadise'yi sildi: Hadise'den açıklama geldi
UHM Başkanı Serrac: Halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik UHM Başkanı Serrac: Halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik
Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
Çok önemli eserler İngiltere'ye kaçırılmıştı! Ve yeniden Türkiye'ye döndüler Çok önemli eserler İngiltere'ye kaçırılmıştı! Ve yeniden Türkiye'ye döndüler
Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı! Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı!
İnsanlık düşmanı Esed’ın ordusu gözünü çadır kamplara dikti! Sivilleri öldürmeye başladı İnsanlık düşmanı Esed’ın ordusu gözünü çadır kamplara dikti! Sivilleri öldürmeye başladı
İzmir’de hukuk tanımaz ihale! Su havzasına çöp tesisi yapacaklar İzmir’de hukuk tanımaz ihale! Su havzasına çöp tesisi yapacaklar
CHP’li başkan yardımcısının şoförü her şeyi anlattı: Yalova'da rüşvet çiftliği CHP’li başkan yardımcısının şoförü her şeyi anlattı: Yalova'da rüşvet çiftliği
Soba kapağı ile cinayet işledi ağırlaştırılmış müebbet aldı Soba kapağı ile cinayet işledi ağırlaştırılmış müebbet aldı
İsrail, Gazze'de Hamas Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi İsrail, Gazze'de Hamas Hareketi'ne ait hedeflere hava saldırısı düzenledi
'Ankara beni bulsun' videosuyla ünlenmişti, sonunda bulundu! İşte Mersinli Cihangir'in hikayesi 'Ankara beni bulsun' videosuyla ünlenmişti, sonunda bulundu! İşte Mersinli Cihangir'in hikayesi
'Ankara beni bulsun' demişti! Sosyal medya fenomeni Cihangir Göktaş bulundu 'Ankara beni bulsun' demişti! Sosyal medya fenomeni Cihangir Göktaş bulundu
360 derece görüntü, lazerle teşhis... Görünmeyen tanklar İdlib'de! 360 derece görüntü, lazerle teşhis... Görünmeyen tanklar İdlib'de!
Burundi'de 6 toplu mezardan 6 binden fazla ceset çıktı Burundi'de 6 toplu mezardan 6 binden fazla ceset çıktı
Danimarka'da Türk imamlar resmi nikah yetkisini ilk kez kullandı Danimarka'da Türk imamlar resmi nikah yetkisini ilk kez kullandı
Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek şok ifade Kadir Şeker'in kaderini değiştirecek şok ifade
Sabaha karşı feci kaza! Acı haber geldi Sabaha karşı feci kaza! Acı haber geldi
İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Şubat 2020 Pazar 11:08:17 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 11:24:27

UHM Başkanı Serrac: Halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, yaptığı kritik açıklamda Libya’nın başkenti Trablus’ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladık ve hedefleri de gayet açık. Karşı tarafın yaptığı gibi halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik. dedi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladıklarını açıkladı.

"KARŞI TARAF GİBİ PARALI ASKERLER GETİRMEDİK"

Serrac, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye ile güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasını kamuoyunun gözü önünde imzaladık ve hedefleri de gayet açık. Karşı tarafın yaptığı gibi halkı öldürmek için paralı askerler getirmedik." ifadelerini kullandı.

Serrac, Öfke Volkanı Operasyonu kahramanlarına şükranlarını ifade ederek, başladığı basın toplantısında demokratik ve sivil devlet hedefini sürdürdüklerini söyledi.

Libyalı taraflar arasında kabul edilen ateşkese ve Berlin Konferansı kararlarına uyduklarını anlatan Serrac, askeri seçeneğin Libya için çözüm olmayacağını, çözümün müzakereler ve siyasi olması gerektiğini vurguladı.

"BAŞKENTİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Serrac, saldırgan taraf sivil yerleşim alanlarını bombalamaya devam ettiği sürece, müzakerelerin sürmesinin mümkün olmayacağını ve kendilerine bağlı güçlerin başkenti savunmaya devam edeceğini söyledi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i kastederek, saldırgan tarafın daha önce mülteci kampını bombalayarak 50'den fazla insanı öldürdüğünü ve askeri akademiyi bombalayarak 30 öğrencinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu hatırlatan Serrac, "Bütün bu yapılan saldırılar savaş suçudur." dedi.

"SALDIRGANLARIN PARALI ASKERLERİ KAYBEDECEK"

Saldırılar devam ettiği sürece savunmalarının da meşruiyet ve egemenlik zemininde devam edeceğini anlatan Serrac, "Libya bütün Libyalılarındır. Libyalılar tek adam yönetimini kabul etmez. Askeri kapasitemizde iyileşme gözleniyor ve daha da iyi olacak. Dost ülkeler ile iş birliği yaparak askeri kurumlarımızı daha da güçlü hale getireceğiz. Saldırganların paralı askerleri kaybedecek." diye konuştu.

Petrolün bütün Libyalılar için gelir kaynağı olduğunu ve bütün gelirlerinin Libya Merkez Bankası'na gelmesi gerektiğine işaret eden Serrac, bütün Libyalıların rızık kaynağı olan petrol akışının durdurulması nedeniyle Merkez Bankasının 1,4 milyar dolar zarar ettiğini ve rakamın her geçen gün arttığını söyledi.

Serrac, "Daha önce de petrolü gayrimeşru bir şekilde satma girişimleri oldu. Ancak uluslararası toplumun baskıları nedeniyle saldırganlar geri adım atmak zorunda kaldı. Petrolü ele geçirmek isteyenlerin önünde fazla zaman kalmadı kısa zamanda gereken yapılacak ve paralel yapılar sonlandırılacak." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER