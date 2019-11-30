Üçüncü saldırı dehşeti: Çok sayıda rehin var

İngiltere'nin başkenti Londra ve Hollanda'nın Lahey kentinde meydana gelen peş peşe bıçaklı saldırılar sonrası Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde de benzer bir olay meydana geldi.

O Dia gazetesinin haberine göre, Brezilya'nın Rio kentinin merkezindeki bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin aldı.

REHİNE KRİZİ TARTIŞMA İLE BAŞLADI

Polis sözcüsü Wellington Moreira, 6 kişinin rehin tutulduğunu doğruladı. Olayın saldırganın bar sahibiyle kavga etmesiyle başladığı bilgisi verildi. Yerel saatle 15.34'te adının 'Sergio' olduğu belirtilen bir rehinenin serbest bırakıldığı bildirildi.