Üçüncü saldırı dehşeti: Çok sayıda rehin var
İngiltere ve Hollanda'da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıların ardından Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde de bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin aldı.
İngiltere'nin başkenti Londra ve Hollanda'nın Lahey kentinde meydana gelen peş peşe bıçaklı saldırılar sonrası Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde de benzer bir olay meydana geldi.
O Dia gazetesinin haberine göre, Brezilya'nın Rio kentinin merkezindeki bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin aldı.
REHİNE KRİZİ TARTIŞMA İLE BAŞLADI
Polis sözcüsü Wellington Moreira, 6 kişinin rehin tutulduğunu doğruladı. Olayın saldırganın bar sahibiyle kavga etmesiyle başladığı bilgisi verildi. Yerel saatle 15.34'te adının 'Sergio' olduğu belirtilen bir rehinenin serbest bırakıldığı bildirildi.
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