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18 Eylül 2019 Çarşamba 17:12:21 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:29:04

"Uçan" taksi Fransa'da test edildi

Fransa’nın başkenti Paris’te özel bir şirket tarafından tasarlanan "uçan" elektrikli taksi Seine Nehri üzerinde test sürüşünü gerçekleştirdi. Suyun üzerinden giden bu araçla trafik yükünü hafifletmek ve temiz’ bir alternatif yaratılmak isteniyor.

"Sea Bubble" (Deniz köpüğü) adlı şirketle aynı adı taşıyan Seine Nehri üzerindeki test sürüşünde, Eiffel Kulesi ile Notre Dame Katedrali arasındaki yolu sadece birkaç dakikada tamamladı. Saatte 30 kilometre hız yapabilen araç hiç ses çıkarmıyor, herhangi bir dalga yaratmıyor ve ayrıca hiç karbondioksit salmıyor.

Sea Bubble CEO’su ve rüzgar sörfü şampiyonu İsveçli Anders Bringdal, “Bubble taksilerinin 2020’nin ilk üç ayında hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.

Şirket, Cenevre, Miami ve Saint-Tropez gibi şehirlerden de davet aldığını açıkladı.

Dört kişiyi taşıyabilecek bu aracın ilk prototipi yine Seine’de 2017’de denenmişti. Belediye Başkanı Anne Hidalgo da araçla bir tur atmıştı.

Paris Şehir Konseyi, 2030 yılında şehirde tamamen elektrikli ve hidrojenli araçların kullanılması için kısıtlamalara gidileceğini duyurmuştu.

Sputnik

 

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