  • Bist 100
    101847
  • Dolar
    5,6985
  • Euro
    6,2815
  • Altın
    279,2130
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç 2 hafta sahalardan uzak kalacak Sivasspor'un genç yıldızı Emre Kılınç 2 hafta sahalardan uzak kalacak
"Darbeci sisi beni öldürtmek istiyor" "Darbeci sisi beni öldürtmek istiyor"
Türkiye'nin yardımını kabul etmediler Türkiye'nin yardımını kabul etmediler
Tanesi 5 lira kilosu 5 bin lira Tanesi 5 lira kilosu 5 bin lira
Fayton eziyeti tarih oluyor Fayton eziyeti tarih oluyor
16 köpeği zehirleyen tutuksuz 3 sanık duruşmaya gelmezse tutuklanacak 16 köpeği zehirleyen tutuksuz 3 sanık duruşmaya gelmezse tutuklanacak
4.6’lık mesaj 4.6’lık mesaj
Trump'tan 'Ukrayna'ya yardımları askıya aldım' açıklaması Trump'tan 'Ukrayna'ya yardımları askıya aldım' açıklaması
Eğitim sigortasıyla okula ara vermeye son Eğitim sigortasıyla okula ara vermeye son
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Macron'un çabaları, Trump yaptırımları kaldırırsa sonuç verebilir İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Macron'un çabaları, Trump yaptırımları kaldırırsa sonuç verebilir
Köpekten kaçarken komalık oldu Köpekten kaçarken komalık oldu
Marmara'da 7.4- 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı var mı? Doç. Dr. Özmen’den açıklama geldi Marmara'da 7.4- 7.5 büyüklüğünde bir deprem olasılığı var mı? Doç. Dr. Özmen’den açıklama geldi
Ağlatan vasiyet Ağlatan vasiyet
Stresten kilo aldı Stresten kilo aldı
Uçakta "tehlikeye sebep olan" 4 yolcuya para cezası Uçakta "tehlikeye sebep olan" 4 yolcuya para cezası
Takı meraklısı Takı meraklısı
Eski sevgili yorumu Eski sevgili yorumu
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi karıştıracak karar! Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatan hainliği ile suçlayan o isim işe alındı Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi karıştıracak karar! Kemal Kılıçdaroğlu'nu vatan hainliği ile suçlayan o isim işe alındı
"Hande'nin parasını yemedim" "Hande'nin parasını yemedim"
Bakan Kasapoğlu'dan Tokyo 2020 sürecinde kritik toplantı Bakan Kasapoğlu'dan Tokyo 2020 sürecinde kritik toplantı
'Yıllar Sonra' döndü 'Yıllar Sonra' döndü
Adana'ya hazırlık Adana'ya hazırlık
Güçlü rakip Güçlü rakip
New York'ta Ara Güler Sergisi New York'ta Ara Güler Sergisi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 19:39:25 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 19:41:04

Uçakta "tehlikeye sebep olan" 4 yolcuya para cezası

Hollanda'nın Haarlem Mahkemesi, geçen yıl Dubai-Amsterdam uçuşunda kavga eden ve olay çıkaran 4 yolcuya para cezası verdi - Uçak Viyana'ya acil iniş yapmak zorunda kaldığı için uçak şirketine de tazminat ödenmesine hükmedildi.

Hollanda'da, geçen yıl Dubai-Amsterdam seferinde uçakta olay çıkaran 4 yolcu "tehlikeye sebep oldukları" gerekçesi ile para cezasına çarptırıldı.

Yerel medyada çıkan haberde, Haarlem Mahkemesinin geçen yıl Dubai-Amsterdam uçuşunda önce aralarında kavga eden, daha sonra da olay çıkaran 2'si kardeş 4 kişinin, bin 300 ile bin 800 avro arası para cezası ödemesine hükmettiği belirtildi.

Haberde, tüm uyarılara rağmen 4 yolcunun agresif davranışlarına son vermemesi üzerine uçağın Viyana'ya acil iniş yapmak zorunda kalması nedeniyle, uçak şirketine de 2 bin avro tazminat ödenmesine karar verildiği aktarıldı.

Mahkemenin gerekçesinde, olay çıkaran yolcuların, kabin görevlilerinin işini yapmasına  engel olduğu, hava trafiğini tehlikeye soktuğu ve diğer yolcular ile kabin görevlilerinin kendilerini güvensiz hissetmelerine yol açtığı kaydedildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ