Uçak skandalının ardından Polonya Meclis Başkanı Marek Kuchcinski istifa ediyor

Polonya'da devlete ait uçağı ailesinin şahsi seyahatleri için kullandığı ortaya çıkan Meclis Başkanı Marek Kuchcinski, görevinden ayrılacağını duyurdu.

İstifa kararını Adalet ve Hukuk Partisinin (PiS) genel merkezinde partisinin lideri Jaroslaw Kaczynski ile açıklayan Kuchcinski, yanlış bir şey yapmadığını belirterek, "Kamuoyunun davranışlarımı olumsuz değerlendirmesi nedeniyle artık bu görevi yerine getiremeyeceğime karar verdim." diye konuştu.

Meclis Başkanı Kuchcinski'nin yasaya aykırı bir şey yapmadığını ileri süren Kaczynski, buna karşın parti olarak halkın talep ve tepkilerine karşılık vermeye çalıştıklarını söyledi.

Kaczynski, eski Polonya Başbakanı ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın da eşiyle devlete ait uçakları şahsi seyahatleri için kullandığını söyledi.

Polonya basınında "Kuchcinski Hava Yolları" olarak anılan skandal, Meclis Başkanı Kuchcinski'nin eşinin, başkent Varşova'dan 280 kilometre uzaklıktaki memleketleri Rzeszow şehrine sık sık devlete ait uçakla seyahat ettiğinin anlaşılmasıyla ortaya çıkmıştı.

AA