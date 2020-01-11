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11 Ocak 2020 Cumartesi 18:41:08 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 18:49:44

Uçak devi Boeing'e 5 milyonluk para cezası kapıda

346 kişinin öldüğü 2 kaza sonrasında seferden kaldırılan Boeing 737 Max tipi uçaklarla ilgili ortaya çıkan iç yazışmalar, firmayı zor durumda bıraktı. Amerikan Havacılık İdaresinin de Boeing'e 5 milyon 400 bin dolar para cezası vereceği söyleniyor.

Endonezya ve Etiyopya’daki 2 kazanın ardından dünya genelinde seferden kaldırılan Boeing 737 Max’lar aylardır inceleme altında. Uçuşa başlayacakları tarihin bir türlü netleşmemesi 737 Max krizini derinleştirdi.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Son olarak 737 Max’larla ilgili ortaya çıkan iç yazışmalar da dikkatleri bir kez daha Boeing firmasına çevirdi. Bazı firma çalışanlarının yazışmaları, uçakların güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini artırır nitelikte.

Firmanın para tasarrufu için personelin eğitimden kıstığı da iddialar arasında. Bir yazışmada, uçakların palyaçolar tarafından tasarlandığı ifadesi kullanılıyor. Bir diğer çalışan ise ailesini 737 Max'lara bindirmeyeceğini söylüyor.

Cezanın gerekçesi: Standartların altında parçalar kullanılması

Amerikan Havacılık İdaresi de uçak devi Boeing’e 5 milyon 400 bin dolarlık para cezası vermeyi planlıyor. Gerekçe, Etiyopya ve Endonezya’daki kazalardan sorumlu tutulan otomatik uçuş kontrol sistemiyle ilgili değil. Cezanın gerekçesi, 737 Max tipi uçakların kanatlarında nitelik olarak standardın altında bazı parçaların kullanılması.

Boeing’de giderek büyüyen 737 Max krizi, geçen haftalarda firmanın en üst düzey yöneticisini koltuğundan etti.

Boeing, daha önce de 737 Max tipi uçakların üretimini durdurma kararı aldı.

TRTHaber

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