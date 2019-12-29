Üç günde 47 bin kişi kaçtı

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, 3 günde yaklaşık 47 bin kişinin göç ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise İdlib'de, sadece 12-25 Aralık arasında 235 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini bildirdi. Sivillerden bir bölümünün Fırat Kalkanı’yla Zeytin Dalı Harekâtı bölgesindeki Azez, El Bab, Afrin ve Cerablus’a göç ettiği kaydedildi. Hava saldırıları, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin, Moskova'da 23 Aralık'ta yaptığı görüşmelerden sonra durmuştu.