Twitter, Hamaney'in hesabını askıya aldı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hüseyin Hamaney'in Twitter hesabı askıya alındı. Twitter'dan söz konusu durumla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ali Hamaney'in profiline girmeye çalışanlar "bu hesapta olağandışı bir etkinlik oldu" uyarısıyla karşılaştı. Askıya alma durumda, hesaptan tweet atılamazken kullanıcılar, "Evet, profili görüntüle" kısmına tıklayarak geride kalan tweetleri okuyabilirler.