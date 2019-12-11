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11 Aralık 2019 Çarşamba 00:54:12 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 00:55:37

Tuvalette kamera rusları kızdırdı

Moskova'daki metro istasyonlarının tuvaletlerine kamera yerleştirildi. Vatandaşlar duruma büyük tepki gösterirken, yetkililer 'kamera sadece yüzünüzü çekiyor' diyerek uygulamayı savundu.

Moskova kentindeki metro istasyonlarında başlatılan uygulama, ülkenin gündemine oturdu. Her gün binlerce kişinin kullandığı metro istasyonlarının tuvaletlerinde, klozetlerin üst kısımlarına kameralar yerleştirildi. Durumu fark eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden konuya tepki gösterdi. Kısa süre içinde binlerce tweet atılınca, yetkiler açıklama yaparak kamera takıldığını doğruladı, gerekçe olarak da güvenlik sorunları gösterildi.

Metro İdaresi sözcüsü, kameraların insanların ihtiyaçlarını giderdiği anda çekim yapmadığını, sadece kapıdan içeri girişlerde ve çıkışlardaki açıyı gösterdiğini, bu nedenle halkın endişe duymaması gerektiğini ifade etti.  Açıklamanın ardından daha da öfkelenen Ruslar, özel hayata ve mahremiyete müdahale edildiğini belirterek, metro istasyonu tuvaletlerindeki kameraların bir an önce sökülmesi gerektiğini söyledi. 

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