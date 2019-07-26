Tuvaleti mutfağı kaldırıp uçağa 20 yolcu daha sığdıracak

Havada rekabet artarken havayolları her geçen gün kârlarını korumak için yeni bir uygulamaya imza atıyor. Bazı firmalar uçaklarda koltukları ve koltuk aralarını daraltırken, Filipinler merkezli Cebu Air uçağa daha fazla yolcu sığdırabilmek için eşine rastlanmamış bir karar aldı. Bloomberg'in haberine göre Cebu Air Airbus 330 tipi bazı uçaklarında tuvalet ve mutfağı kaldırmaya hazırlanıyor. Firma böylece A330'un 460 yolculuk maksimum kapasitesini 480'e çıkaracak.

'HER YIL 100 MİLYON YENİ YOLCU'

Asya ülkelerinin havayolları bir süredir daha fazla yolcu taşımanın en ucuz yollarını keşfetmeye çalışıyor. Bunun nedeni özellikle Uzakdoğu'da giderek büyüyen orta sınıf. Bölgede her yıl 100 milyon yolcu ilk kez uçağa biniyor. Artan taleple başa çıkabilmek birçok havayolu daha büyük uçaklar almaya başladı. Son olarak Malezya merkezli AirAsia verdiği bir uçak siparişinde değişikliğe giderek 50 fazla yolcu kapasiteli bir model almaya karar verdi. Cathay Pacific ise tüm ekonomi koltuklarının arasını daraltarak ekstra sıralar ekledi.

'FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Flyer Rights isimli yolcu hakları grubunun yayımladığı verilere göre uçaklar giderek daha rahatsız hale geliyor. 2000'lerin başında koltuklar arasında ortalama 86 cm bir alan bulunurken günümüzde söz konusu alan 76 cm'ye düşmüş durumda. Dayton Üniversitesi'nden uçuş tarihçisi Janet Bednarek Uzakdoğulular daha 'küçük' olduğu için koltuk boyutu ve 'bacak boşluğunun' bölgede daha az sorun edildiğini belirtti.

Havayolları ise 'koltuk sıkıştırma' gibi uygulamaların yolculara yaradığını savunuyor. Avustralya merkezli Qantas Airways, alınan bu tarz önlemler sayesinde uzun uçuşlarda bilet fiyatlarının son 10 yılda yarı yarıya düştüğünü iddia etti.

(HaberTürk)