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03 Eylül 2019 Salı 09:18:07 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 09:20:37

Türkiye'ye yeni tuzak peşindeler! Yeni göç dalgası engellendi

Türkiye’nin Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bab’ül Hava Sınır Kapısı’nda yaşanan olayların ardından terör örgütü HTŞ çıktı. Yalan haberlerle Türkiye’ye yeni göç başlatılmak istendi...

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, sekiz yıl önce ilk silahlı çatışmaların yaşandığı noktaya geri döndü. Rejim ve muhalifler arasında ilk şiddetli çatışmaların yaşandığı İdlib, yeniden hem bölge ülkeleri hem de uluslararası camianın gündeminde.

Son günlerde bölgede Esad rejimi ve destekçileri saldırılarını yoğunlaştırırken, mülteciler Türkiye’ye sınırına yığıldı. Türkiye’nin Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bab’ül Hava Sınır Kapısı’nda binlerce kişi operasyona müdahale etmediği gerekçesiyle Ankara’yı protesto etti. Provokatif eylem yapan protestocuların, Türkiye karşıtı sloganları da dikkat çekti. Ancak protestoların kendiliğinden gelişmediği; kökü El Kaide’ye uzanan terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) kışkırtmalarıyla düzenlendiği öğrenildi. HTŞ’nin İdlib’deki Suriyelileri Hatay sınırına püskürttüğü ve bu şekilde yeni bir göç dalgası oluşturmayı amaçladığı ortaya çıktı. HTŞ’nin destekçileri arasında ise başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri bulunuyor. Suudi Arabistan da İran’ın nüfuzunu azaltmak için İdlib’deki isyancı gruplara silah ve para yardımı yaptı. HTŞ’ye Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) yanı sıra Mısır’ın da lojistik destek sağladığı ifade ediliyor.

RUSYA VE ÇİN’İN HESABI

Esad rejimini destekleyen Rusya ve Çin’in de İdlib’de gizli gündemi bulunuyor. Rusya öncelikle Kafkasya’dan İdlib bölgesinde savaşmaya giden “yabancı savaşçıların” burada etkisiz hâle getirilmesini ve tekrar Kafkasya’ya dönüşlerini engellemeyi planlıyor. Aynı şekilde Çin de ‘Türkistan İslam Partisi’ adı altında İdlib’de faaliyet gösteren Orta Asya kökenli yabancı savaşçıları İdlib’de yok etmek istiyor.

İdlib, çoğunlukla radikal örgüt HTŞ tarafından kontrol ediliyor. Bu örgüt, üç yıl öncesine kadar El Kaide’nin Suriye kolu olan Nusra Cephesi olarak biliniyordu. Diğer örgütlerle arasında yaşanan çatışmalar sonucunda, HTŞ son dönemde bölgedeki gücünü artırdı. İdlib’de HTŞ’nin 20 binden fazla silahlı elemanının olduğu belirtiliyor. HTŞ’nin İdlib’de terör örgütü DEAŞ benzeri radikal kurallara uyması için halka baskı yaptığı da ifade ediliyor.

GÖSTERİLERİ PROVOKATÖR AJANLAR YAPTI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye-Hatay sınırında yaşananların ajan ve provokatörler tarafından gerçekleştirilen eylem olduğunu söyledi. Nisan ayından itibaren rejimin İdlib bölgesine saldırıların başladığını söyleyen Vali Doğan “Ciddi anlamda insan kaybı var ve rejim birtakım bölgeleri de ele geçirdi. Böyle olunca tekrar ikinci dalga şeklinde göç hareketi başladı” dedi. Rejimin İdlib’e yaptığı saldırıların protesto edilmek istendiğini söyleyen Vali Doğan “Ancak bir takım provokatörler bunun bir kısmını sanki Türkiye protesto ediliyormuş gibi tarza sokmaya çalıştı. Biz tamamını takip ediyor ve biliyoruz. Birkaç gün önce Türkiye’nin sınırları açacağına dair bildiri dağıtarak insanları provoke etmeye çalıştılar. Bir kısmı bu provokatöre inanarak, bir kısmı da iyi niyetle ‘Türkiye bizi alacak’ yalanı sonrası Cilvegöz tarafına yürüyüş yaptı. Hükümetimizin kararı ‘tek bir kişi dahi sınırdan alınmayacak’ oldu. Biz de bunu önledik” dedi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin sınırlarımız içerisinde yaşanmadığını söyleyen Vali Doğan, “Olanların tamamı Cilvegözü Kapısı’nın karşısında tampon bölge diye tabir ettiğimiz bölgede yaşandı. Bir diğeri ise Atme Kampı’nda bizim sınır arasında olan bir olaydı” diye konuştu.

(Türkiye Gazetesi)

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