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01 Aralık 2019 Pazar 23:33:38 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 23:36:52

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ üyesi İrlanda'da gözaltına alındı

Eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı Lisa Smith, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından Dublin'de gözaltına alındı.

Smith, İrlanda'nın başkenti Dublin'e varışında terörle mücadele ekipleri tarafından karşılandı. Suriye'de doğan iki yaşındaki kızı ailesine teslim edilirken, 38 yaşındaki Smith, polis karakoluna götürüldü. 

Polisin açıklamasında Smith'in terör suçu şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. 

İrlanda basınına göre, Smith ilk sorgusunda şiddete karışmadığını ve DEAŞ üyesi kocasının geçen sene öldüğünü söyledi. 

Haberlerde Smith'e uçakta üç konsolosluk görevlisi, bir İrlanda özel harekat kuvvetleri mensubu ve bir de Türk polisinin eşlik ettiği belirtildi.

Smith'in Türkiye tarafından sınır dışı edilmeden önce Suriye'deki bir kampta kaldığı kaydedildi. 

Bir dönem eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ile eski Başbakan Bertie Ahern'e gezilerinde ordu mensubu olarak eşlik eden Smith, 2015'te Müslüman olduktan sonra Suriye'ye gitmişti.

21 DEAŞ'lı sınır dışı edildi 

Daha önce de 26 yaşındaki Mahmun Raşit adlı DEAŞ mensubu, Türkiye'den sınır dışı edilmesinin ardından İngiltere'ye varışında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 

Türkiye, Suriye'de yakalanan DEAŞ mensuplarını 11 Kasım'da sınır dışı etmeye başlamıştı.

Bugüne kadar 13 Alman, 2 Belçikalı, 2 Hollandalı, bir Danimarkalı, bir İngiliz, bir ABD'li ve bir İrlandalı'nın Türkiye'den sınır dışı edildiği belirtilmişti. 

(AA)

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