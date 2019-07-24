Türkiye'nin S-400'leri Bulgaristan'da gündemi değiştirdi!
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerle Akdeniz ve Ege'de kuracağı hakimiyet komşu ülkelerin iç politikalarını da etkiledi. Türkiye'nin bölgedeki yüksek hakimiyeti, Bulgarlara F-16'ların neden alındığını sorgulattı.
Rusya'nın S-400'leri Türkiye'ye teslim etmeye başlaması, komşu ülkelerde tedirginliğe neden oldu.
Rum yönetimi ve Yunanistan, Türkiye'nin S-400'leri kullanmaması için Avrupa Birliği ve Amerika'dan yardım isterken, hava savunma sistemleri Bulgaristan'ın da gündemine oturdu.
20 DAKİKADA TÜM BULGAR UÇAKLARINI VURABİLİRİZ
Bulgarlar sahip oldukları F-16'ların, Türkiye'nin S-400'leri tarafından 20 dakika içerisinde düşürülebileceğini öğrenince büyük bir şok yaşadı.
Türkiye'nin bölgedeki yüksek hakimiyeti, Bulgarlara F-16'ların neden alındığını sorgulattı
(Ensonhaber)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye'nin S-400'leri Bulgaristan'da gündemi değiştirdi!
- İngiltere'nin yeni başbakanı Boris'i bir de babası Stanley Johnson'dan dinleyin: Büyükbabası Kur'an-ı ezbere bilirdi
- Rusya, Güney Kore hava sahası ihlali nedeniyle geri adım attı
- Yunanistan'ın İsrail kararı başına bela oldu! Rusya'dan S-300 hamlesi