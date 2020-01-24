Türkiye'nin restore ettiği Bab Ulu Camisi'nde ilk cuma namazı

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 milyon lira harcanarak restore edilen Bab Ulu Camisi'nde kılınan ilk cuma namazına halk büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 1,5 yıl süren tadilat çalışmalarında caminin kubbeleri, sütunları, minaresi ve duvarları aslına uygun olarak restore edildi.

İlçe merkezinde "El-Camiu'l-Kebir" olarak bilinen tarihi camiye ayrıca güvenlik kamerası, ısıtma cihazları, ışıklandırma ve ses sistemi yerleştirilirken, halılar da turkuaz renginde döşendi.

İlerleyen günlerde ibadete açılacak camide okunan cuma hutbesinde, camiye sahip çıktığı için Türkiye'ye dua edildi.

Bab Yerel Meclisi Üyesi Mahmud Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Restorasyon çalışmalarından sonra Bab halkı olarak ilk cuma namazını kıldık. Türkiye'ye ve Türk halkına tarihi mirasımıza sahip çıktığı için teşekkür ederiz." dedi.

Cuma namazına katılan ilçe sakinlerinden Abdullah Yusuf, çok mutlu olduğunu belirterek, "Elhamdulillah, Allah bana uzun ömürler verdi. 70 yaşın üstündeyim, ilçemiz DEAŞ terör örgütünden kurtarıldıktan sonra bu camide ilk cuma namazını kılmak nasip oldu." diye konuştu.

Yusuf, camiyi restore eden Türkiye'ye çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Bab Ulu Camisi



Türkiye Diyanet Vakfınca yayınlanan İslam Ansiklopedisi'nde "El-Camiu'l-Kebir"in büyük programlı bir Selçuklu (XII. yüzyıl) eseri olduğu ve Memlükler döneminde (744/1343) esaslı şekilde yenilendiği belirtiliyor.

Ulu Cami, Bab şehrinden gelen caddenin sonunda yer alıyor. Minarenin üstünde 533 tarihli bazı harfleri silinmiş bir nakış bulunuyor.

Osmanlılar döneminde de onarılan caminin giriş kapısında 1903 tarihli II. Abdülhamit Han'ın tuğrasıyla bir yazı bulunuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışması ile cami, orijinaline uygun ve özgün nitelikleri korunarak yeniden ayağa kaldırıldı.

(AA)