Türkiye'nin güvenli bölge hamlesi sonrası YPG, Esed'e koştu
Türkiye'nin Fırat’ın doğusunda ABD ile yaptığı güvenli bölge anlaşması sonrası terör örgütü PKK/YPG Esed'e diyalog çağrısı yaptı.
Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya başlanan güvenli bölge ile mevzi kaybeden terör örgütü YPG/PKK, Esed rejimine özerklik konusunda yeni görüşme istedi.
Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’yı Suriye’de Fırat’ın doğusunda etkisiz hale getirmek için ABD ile yaptığı güvenli bölge anlaşması örgütün elini ayağına dolaştırdı. Türkiye’nin adımları karşısında ne yapacağını bilemeyen terör örgütü, zaman zaman çatıştığı Esad rejimine diyalog çağrısı yaptı. Terör örgütü eli kanlı rejimden işgal ettikleri bölgelerde sözde özerk yönetimi de tanımalarını istedi. Terör örgütü ile eli kanlı rejim daha öncede Suriye’de bulunan petrol gelirleri ve barajların paylaşılması konusunda da iş birliği yapmıştı. PYD’nin terör koridoruna büyük bir darbe indirecek olan “güvenli bölge” Türkiye’nin güney sınırının daha huzurlu hale gelmesini sağlayacak.
Kaynak: Akşam Gazetesi
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- BAE'nin planı ortaya çıktı: Parçalamak istiyor
- Avrupa'nın yanı başında 'İskender'li gözdağı! Gizlice savaş pozisyonunda konuşlandırılmasını...
- Ermeni lobisinin hayalleri suya düştü
- Kuzey Kore, yeni "süper büyük" çoklu füze fırlatma sistemini denedi
- Rusya'nın yeni Soyuz-2.1a uzay roketi 2020'de ilk insanlı uçuşunu yapacak