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27 Eylül 2019 Cuma 08:16:35 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:18:23

Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu

Güney Avrupa’nın alt kısmında milyonlarca yıl önce önce denize çöken ve Türkiye’nin de bir kısmının üzerinde olduğu kayıp bir kıta ortaya çıkarıldı. Kıtaya Büyük Adria’ ismi verildi.

Dünyanın iç katmanlarına batmaya devam eden ancak topraklarının bir kısmı hâlâ görünür olan, Grönland büyüklüğünde (2 milyon kilometrekare) yeni bir kıta keşfedildi. Utrecht Üniversitesi’nden araştırmacıların ortaya çıkardığı ve 200 milyon yıl önce Kuzey Afrika’dan kopmuş kıtasal kabuk parçasına, Adriyatik bölgesinde bulunması sebebiyle Büyük Adria (Greater Adria) ismi verildi. Kıtanın büyük kısmı dünyanın manto tabakasına batmış durumda olsa da kara parçasının bir kısmı yeryüzündeki görünürlüğünü sürdürüyor. Görünebilir kısım İtalya’nın kuzeyindeki Turin şehrinden güneyindeki Puglia bölgesine bir şerit boyunca uzanıyor. Kıta ise İspanya Alplerinden İran’a kadar uzanmakta. 

İtalya’nın Kuzey Tuscana bölgesindeki Apennine Dağları’nın bir parçası olan apuan Alpleri de kıtanın bir parçasını oluşturuyor.

30’DAN FAZLA ÜLKE ÜZERİNDE 
 
Araştırmanın başındaki isim Douwe van Hinsbergen şunları söyledi: Atlantis’i unutun (...) Çok sayıda turist, farkında bile olmadan tatillerini her yıl kayıp kıta Büyük Adria üzerinde geçiriyor. Bu kara parçası 200 milyon yıl önce Kuzey Afrika’dan koptu ve ardından karmaşık bir tektonik levha sistemi boyunca kayarak Akdeniz bölgesini oluşturdu. Kıtanın yeryüzünde bulunmayan kütlesinin büyük kısmı ülkenin batısında sular altına battı ve mercan resifleri, sığ sular veya tortuların çökerek oluşturduğu katmanlarıyla kaplandı. Bu çökeltiler sırayla kayaçlar oluşturmaya devam etti. Bu esnada da kıta Alpler’de, Apeninler’de, Balkanlar’da, Yunanistan ve Türkiye’de dağlık alanlar oluşturarak ve tektonik plakaların altına batarak gözden kayboldu. Bu geniş bölge 30’dan fazla ülkeye de ev sahipliği yapıyor.


 
(Akşam)

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