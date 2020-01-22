Türkiye'den ABD'ye rest: ABD ek vergileri kaldırırsa biz de kaldırmaya hazırız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gecikti. Artık AB'nin de Türkiye'nin de üçüncü ülkelerle gneiş kapsamlı anlaşmaları mevcut. Konseyden yetkilendirme bekleniyor, bu güncellenmenin başlaması engelleniyor. Artık bunun bir zorunluluk olduğunu görüyoruz. 2020'de bu konuda adım atacağımıza inanıyorum." dedi.

Zirve için Davos'ta bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV'in sorularını yanıtladı. Pekcan, "ABD mart 2018'de ek vergi getirdi sonra iki katına çıkardı. Biz de denk düşecek şekilde ek vergi getirdik.

Sanayicilerimizin etkilenmemesi için özel dikkat gösterdik. Tütün, viski, çeltik, otomotiv, ceviz, badem gibi ürünlere getirdik. ABD ek vergileri kaldırırsa biz de kaldırmaya hazırız." şeklinde konuştu.