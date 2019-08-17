Türkiye'de aşk başkadır
Yapılan araştırmaya göre, Rusların romantik ilişkilere en sık başladığı yabancı ülke Türkiye çıktı.
ARADIKLARINI BULUYORLAR
Otel ve uçak bileti rezervasyonu sitesi Ostrovok.ru, Rus turistlerin yeni romantik ilişkilere en sık nerelerde başladıkları sorusunu içeren bir anket yaptı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 25’i, Türkiye’deki erkeklere gönlünü kaptırdığını söyledi. Ayrıca, ‘aradığı aşkı’ Türkiye’de bulduğunu söyleyen Rus erkeklerin oranı ise yüzde 18. Ankete katılanların partnerlerini bulduklarını söylediği diğer yabancı ülkeler ise Tayland, Kıbrıs, İtalya, İspanya ve Yunanistan olarak sıralandı.
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