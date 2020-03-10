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10 Mart 2020 Salı 08:29:00 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 08:34:18

Türkiye ve Rusya anlaştı, İran harekete geçti: 10 dakika sonra başladı

İran; Türkiye ve Rusya arasında yapılan ateşkes anlaşmasını sabote etmek için harekete geçti. İran milisleri, Türk gözlem noktalarını taciz etmeye başladı. Hem rejim, hem de İran milisleri ateşkesi defalarca ihlal etti. Rejim, ateşkesin başlamasından 10 dakika sonra ihlale başladı.

Suriye'de varılan ateşkese rağmen askeri faaliyetler devam ediyor. Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı başlar başlamaz Moskova'yı devre dışı bırakarak görüşme öneren İran, ateşkes anlaşmasına sabote etmek için harekete geçti. İran milisleri ateşkes bölgesine göç kaydırmaya ve Türk gözlem noktalarını taciz etmeye başladı. Hem rejim, hem de İran milisleri ateşkesi defalarca ihlal etti.

10 DAKİKA SONRA BAŞLADI

Ateşkesin uygulanmaya başlandığı 6 Mart saat 00.01'den 10 dakika sonra rejim tarafından ateşkes ihlalleri yapılmaya başlandı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk günün sonunda rejimin 15 ateşkes ihlali gerçekleştirildi. Rejim unsurlarının bu ihlallerde 50’den fazla mermi kullandığı tespit edildi. İhlaller sonraki günlerde de devam etti. Rejim unsurları hem İdlib'in güneyinde, hem de Hama'da onlarca kez taciz atışında bulundu.

TSK'nın Rusya ile koordineli olarak başlattığı ikmal faaliyetine de taciz atışı gerçekleştirildi. TSK konvoyuna rejim unsurlarının olduğu Urum As Sugra bölgesinden makinalı tüfekle taciz ateşi açıldı. Bir başka birliğin bulunduğu bölgenin yaklaşık 800 metre yakınına da dün üç havan mermisi atıldı. Ayrıca rejim güçleri ateşkesten sonra El Brej ve Maaret Muhes köylerini işgal etti, bir süre sonra da geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak bölgeye önemli askeri konuşlandırmalar yapıldı. Rejimin ihlallerine rağmen ateşkesin garantörü konumundaki Rusya'nın herhangi bir adım atmaması dikkat çekti.

BÖLGEYE EK MİLİS

İran'a bağlı milisler de faaliyetlerine hız kesmeden devam etti. Nubul, El Zehra, Keferiye ve El Fua'daki Fatimiyyun, Zeynebiyyun ve Hizbullah unsurlarından Serakib'e takviyeler gönderildi. Cebelzavi bölgesine de önemli oranda milis kaydırıldı. Ayrıca Lübnan Hizbullah'ı da bölgedeki mevzilerini güçlendirdi.

Milislerin TSK'nın gözlem noktaları etrafındaki tacizleri de sürdü. Serakib'de bir gözlem noktası yakınlarında görüntü veren "El Rıdvan" grubuna bağlı milisler, çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Milisler görüntülerde TSK gözlem noktasının kendileri tarafından kuşatıldığını iddia etti. Hizbullah'a yakın gazetecilerde Türk gözlem noktalarının yakınlarında provokatif yayınlar gerçekleştirdi.

SÜLEYMANİ'NİN HALEFİ DE SAHADA

ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin yerine geçen İsmail Kani de İdlib/Halep hattına bir ziyaret gerçekleştirdi. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kani, Türk askerine karşı savaşan Hizbullah ve İran milislerini ziyaret ederek moral verdi.

"GEREKİRSE KUVVET KULLANIRIZ"

Güvenlik kaynakları, İdlib ile ilgili Moskova'da imzalanan mutabakata uyulması konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin azami hassasiyet gösterdiğini, sahada buna göre hareket ettiğini bildirdi. Kaynaklar, ateşkes ihlallerine ilişkin ise şu görüşleri paylaştı: "Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından herhangi bir ateşkes ihlali yapılması söz konusu olmadığı gibi, ateşkesi ihlal edenlere karşı da gerekirse kuvvet kullanmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rejimin ihlal teşebbüsleri, tarafımızdan bilinmekte ve izlenmektedir. Garantör olarak Rusya Federasyonu'ndan beklentimiz, rejimin mutabakatta belirtilen hususlara tam olarak uymasını sağlamasıdır."

(Yeni Şafak)

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