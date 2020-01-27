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27 Ocak 2020 Pazartesi 10:57:13 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 11:45:50

Anlaşma tamam! Dev fabrika Türkiye'ye kuruluyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cezayir'e bir ziyaret gerçekleştirerek, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. Bu ziyarette önemli ekonomik anlaşmalar da yapıldı. Onlardan birini Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab duyurdu. Bakan Arkab, Adana'da kurulması planlanan fabrikanın Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach ile Türkiye'den Rönesans Holding ortaklığıyla olacağını açıkladı.

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Türkiye ve Cezayir'den şirketlerin ortaklığında Türkiye'de bir petrokimya fabrikası kurulacağını açıkladı.

Türkiye-Cezayir İş Forumunda açıklamada bulunan Bakan Arkab, Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach ile Türkiye'den Rönesans Holding ortaklığıyla Adana'da bir petrokimya fabrikasının kurulacağını belirtti.

FABRİKA NE ZAMAN AÇILACAK?

Projenin inşaatının yaklaşık 2 yıl sürmesini beklediklerini kaydeden Arkab, 2022 yılının temmuz ayında fabrikanın üretime geçeceğini söyledi.

Arkab, Sonatrach'ın, sanayide sıklıkla kullanılan polipropilen maddesinin üretiminde ham madde olarak kullanılmak üzere bu fabrikaya 450 ton propan gazı tedarik edeceğini ifade etti.

ORTAKLIKTA HİSSE PAYI...

Maliyetinin 1,4 milyar dolara ulaşması beklenen projenin yüzde 66'sının Rönesans Holding'e yüzde 34'ünün ise Sonatrach'a ait olacağını açıklandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türkiye-Cezayir İş Forumu, Türkiye ve Cezayir arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hedefliyor.

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