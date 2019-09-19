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19 Eylül 2019 Perşembe 00:07:55 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 00:08:53

'Türkiye, Ukrayna'nın kara gün dostudur'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, "Türkiye Ukrayna'nın kara gün dostudur. Bu sadece bir atasözü değil özellikle savunma sanayindeki iş birliğimizin gerçeğidir." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Türkiye'nin, Ukrayna'nın kara gün dostu olduğunu belirterek, "Bu sadece bir atasözü değil özellikle savunma sanayindeki iş birliğimizin gerçeğidir. Türkiye, ihtiyaçlarımız için İHA'ları satan ve bu konuda daha fazla iş birliği sunan ilk uluslararası ortağımızdı." dedi.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 28. yıl dönümü, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, yerli ve yabancı diplomatik misyon temsilcileriyle Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın da katıldığı resepsiyonla kutlandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha, konuşmasında Ukrayna ve Türkiye ilişkilerinin giderek güçlendiğine dikkati çekerek, Türkiye'yi "kara gün dostu" olarak nitelendirdi.

Sybiha, iki ülke arasında tarihi bağların olduğunu belirterek, "Türkiye ve özellikle İstanbul ile derin geçmiş, dinamik bir bağımız var. Bugün için de bu durum geçerli. Türklerin Ukrayna'nın bağımsızlığını her zaman desteklediğinin altını çizmek istiyorum. Kiev ve Ankara, karşılıklı siyasi anlayış ve ekonomik tamamlayıcılık, barış ve güvenlik konularında stratejik ortaklığa sahip. Bu yüzden Ukrayna Cumhurbaşkanı Türkiye'ye 3 defa geldi. Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne istikrarla destek vermektedir. " diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna'nın zor zamanlarında yanında yer aldığının altını çizen Sybiha, "Türkiye, Ukrayna'nın kara gün dostudur. Bu sadece bir atasözü değil özellikle savunma sanayindeki iş birliğimizin gerçeğidir. Türkiye ihtiyaçlarımız için İHA'ları satan ve bu konuda daha fazla iş birliği sunan ilk uluslararası ortağımızdı." ifadelerini kullandı.

Yüzyıllardır süren adaletsizliğin ardından Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefal statüsü kazandırılmasının Ukrayna'nın manevi bağımsızlığını güçlendiren büyük bir adım olduğunu aktaran Syhiba, şunları kaydetti:

"Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin geleceği için 'inşallah' diyorum. Siyasi diyaloğun daha da güçlenmesini istiyoruz. Türkiye'nin de katılımıyla beraber Kremlin'in Ukraynalı ve Kırım Tatar mahkumların serbest bırakılması yolundaki adımların başarılı olacağını düşünüyorum. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin yakında yeni bir ivme kazanacağına da inanıyorum."

"Ticaret hacmi ardı ardına 3 yıl boyunca yüzde 20 arttı"
Büyükelçi Sybiha, iki ülke arasındaki güçlü siyasi iş birliğinin ekonomik alana da yansıdığını söyledi.

İki ülke arasındaki anlaşmaların birçok sektörde büyümeyi sağladığını dile getiren Sybiha, "Küresel ekonomideki olumsuz eğilime rağmen iki devlet arasındaki ticaret hacmi ardı ardına 3 yıl boyunca yüzde 20 arttı. Aktif siyasi ve ekonomik bağlar ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendiriyor. Karşılıklı turist akışları ve insanlar arası temaslarımız yıllık yüzde 20 arttı. Haftada yaklaşık 200 uçuş bu akışlara hizmet ediyor." dedi.

Sybiha, sözlerini, "Önceki sloganımız olan 'Türkiye'de daha fazla Ukrayna, Ukrayna'da daha fazla Türkiye' başarılıydı. 'Birlikte büyüyelim' sloganı ise önümüzdeki yıllar için kılavuz ilkemiz olmalıdır. Yaşasın Ukrayna, Yaşasın Türkiye." diyerek sonlandırdı.

AA

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