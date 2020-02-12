Türkiye-Suriye sınırında kritik bekleyiş! TSK'dan sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi
İdlib'deki Esad rejiminin Türk askerine kalleş saldırıları ve bölgedeki belirsiz durum sonrası sınırda kritik dakikalar yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan İdlib'deki saldırılar hakkında, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım." demişti.
İdlib'deki Esad rejiminin Türk askerine kalleş saldırıları ve bölgedeki belirsiz durum sonrası sınırda kritik dakikalar yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.
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