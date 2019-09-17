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17 Eylül 2019 Salı 15:29:36 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 15:30:27

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi Rus basınında

Rus basını, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesinin, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktuğu yönündeki mesajlarını öne çıkardı.

Rus basını, Ankara'da düzenlenen Suriye konulu Astana formatındaki 5. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesini değerlendirdi.

İzvestiya gazetesi, zirveyi "Rusya, Türkiye ve İran Suriye’yi barışa yakınlaştırdı" başlığıyla haberleştirdi.

Haberde, "Üçlü zirve, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktu. Zirvede, Suriye Anayasa Komitesi'ni oluşturan listenin hazır olduğuna işaret edildi." ifadelerini kullandı.

Ria haber ajansı ise Suriye’de barışın sağlanması, İdlib meselesinin çözülmesi, ABD’nin askeri birliklerinin Suriye’de bulunması ve Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulması gibi konuları öne çıkardı.

Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğuna dikkati çeken TASS haber ajansı da, "Rusya, İran, Türkiye liderleri, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı." yorumunda bulundu.

Rossiyskaya Gazeta da "Dünya Zirvesi" ifadesini manşete taşıyarak, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye'de barışı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

(AA)

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