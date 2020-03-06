Türkiye kapıları açtı, Almanya tutuştu: Anlaşmaya uyun, mali desteği sürdürelim
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye mali desteğinin sürdürülmesi karşılığında mülteci akınının durdurulmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararla Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açtı.Karar, Avrupa'da büyük bir endişeye neden oldu. Yunanistan kapılarına dayanan mülteciler, Avrupa'ya ilerlemek için büyük bir mücadele verirken Avrupalı liderler üst üste Türkiye'ye çağrılar yapmaya başladı.
MALİ DESTEK SÜRSÜN...
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sığınmacılar konusunda Türkiye'ye mali desteğin sürdürülmesini, bunun karşılığında da Türkiye'nin mutabakata uyması gerektiğini söyledi.
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