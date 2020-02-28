28 Şubat 2020 Cuma 14:36:16 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 14:51:32
Türkiye kapıları açınca, BM dünyaya çağrı yapmak zorunda kaldı
Türkiye'nin kapıları açması Birleşmiş Milletler'i hizaya getirdi. BM, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) tüm dünyaya, Suriyeli mülteciler mevzusunda Türkiye'ye yardım edilmesi için çağrı yaptı.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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