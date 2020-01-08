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08 Ocak 2020 Çarşamba 19:43:46 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:45:47

Türkiye istediğini aldı! Hafter artık sahipsiz

Libya'da yaşanan krizde darbeci milisler saldırılarını sürdürürken Rusya'nın Hafter'in yanında yer alması bekleniyordi. Bugün Başkan Erdoğan ve Putin'in ortak açıklamasıyla Hafter'in Rusya'dan destek umutları boşa çıktı.

Libya'da uluslararası planda tanınan hükümete karşı darbe girişiminde bulunan ve Trublas'a saldırılarını sürdüren Hafter Rusya, Suudi Arabistan ve BAE tarafından destekleniyordu.

Halife Hafter'in Ruslarla geçmişe dayanan ilişkisi Rusya'nın da aktif olarak Hafter'in arkasında duracağı bekleniyordu.

Bugün TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışının ardından bu beklentileri ve Hafter'in destek umutlarını boşa çıkaran bir gelişme yaşandı. ABD-İran gerginliği, Suriye ve Libya krizlerini görüşen Başkan Erdoğan ve Putin ateşkes çağrısı yaptı.

İki liderin görüşmesinin ardından yayımlanan ortaka açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Libya'da süregiden çatışmalara askeri bir çözüm aramak sadece daha fazla acılara sebep olmakta ve Libyalılar arasındaki bölünmüşlüğü daha da derinleştirmektedir. 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşması'na, 2259 sayılı BMGK Kararına ve diğer ilgili BMGK Kararlarına dayanarak, Libyalılar arasında BM himayesinde kapsamlı bir siyasi süreci başlatmak için en önemli önceliği, ateşkesin derhal sağlanması teşkil etmektedir. BM kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci canlandırmak için elverişli bir ortam yaratmayı amaçlayan Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit eder ve sürecin ancak Libyalıların ve komşu ülkelerin katılımı ve bağlılığıyla somut sonuçlar verebileceğini hatırlatırız."

12 OCAT SAAT 00:00

İki liderin açıklamasında Libya'daki sürece ilişkin şu çağrı yapıldı:

"Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili BMGK Kararlarının ortaya koyduğu amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Bu çerçevede, arabulucular olarak, Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurmak, sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için gereken önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, Libya halkının acılarına son vermek ve ülkeye barış ve refahı yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Libyalıların, istisnasız bütün vatandaşlarının çıkarlarını hesaba katan ulusal çapta bir diyalog çerçevesinde, vatanlarının geleceğine bağımsız bir şekilde karar verebileceklerine dair inancımız tamdır."

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