Türkiye Fırat'ın doğusuna 'gireceğiz' deyince ABD PKK/PYD'ye silah yardımına başladı

  • Bist 100
    99781.1
  • Dolar
    5,5028
  • Euro
    6,1628
  • Altın
    260,6940
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu
Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı Trump'ın tarifeleri yuanı 11 yılın dibine taşıdı
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Türk çiftçisine yarayacak
Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı Son Dakika... Bakan Albayrak: Seracılıkta kredi tutarı 1.9 milyar TL'ye ulaştı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Körfez ülkeleriyle aleni normalleşme hedefliyor
Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü Ürdün ile Katarlı yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü
Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı Tunus'un eski Başbakanı Cibali, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı Bayburt'ta aranan genç kıza iki gündür ulaşılamadı
Otel odasında ölü bulundu Otel odasında ölü bulundu
Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı Fatih Terim, Süper Kupa maçında cezalı
''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu ''Dünyanın en büyük papağanının'' kalıntıları bulundu
Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019 Kurban Bayramı'nda hangi köprüler ücretli, hangi köprüler ücretsiz? Köprü geçiş ücretleri 2019
BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı BAE ve Bin Selman’ın Türkiye’ye saldırı planı
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı Türkiye'nin ABD karşısında '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı
Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi
Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu Balık tutmak için gittiği gölete giren kişi boğuldu
Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü Avustralya’da küçük uçak düştü: 1 ölü
Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı Eskişehir'de yapılan araştırmalarda insanlığın 4 bin 500 sene önce köpek etini pişirerek tükettiği ortaya çıktı
D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu D.C. United, Mesut Özil'e talip oldu
Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu Motosiklet sesi Times Meydanı'nda paniğe neden oldu
Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak? Emekli ve kamu çalışanları için kazanç haftası! Kim ne kadar alacak?
2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman? 2. Sayfa yeni sezon başladı! Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeni bölüm ne zaman?
Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:10:26 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35:01

Türkiye Fırat'ın doğusuna 'gireceğiz' deyince ABD PKK/PYD'ye silah yardımına başladı

Türkiye Fırat'ın doğusuna gireceğini açıklamasının ardından başta ABD olmak üzere terör örgütü PKK/PYD destekçileri batılı ülkeler örgüte silah yardımında bulunmaya başladı

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan “güvenli bölge” için ABD-Türkiye askeri heyetleri Ankara’daki görüşmelerini dün de sürdürdü. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmeler sürerken ABD’li yetkililerin de Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’lı teröristlerle toplantı yaptığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndaki heyetler arası görüşmeler ikinci gününü geride bıraktı. MSB’den yapılan açıklamaya göre, tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan dünkü görüşmeler 10.30’da başladı.
 
Ankara’ya yeni bir teklifle gelen ABD heyeti, güvenli bölgenin 15 kilometre (9 mil) derinlikte ve 140 kilometre (87 mil) uzunlukta olmasını ve bölgenin Türk ve ABD askerlerince kontrol edilmesini önerdi.
 
PKK/YPG çekilecek
 
Teklife göre, oluşturulacak bölgeden terör örgütü PKK/YPG unsurları çekilecek. ABD-Türk askerleri, PKK’nın bölgede inşa ettiği tüm askeri tahkimatları imha edecek. Bu bölgede ABD-Türkiye askerleri ortak devriye faaliyeti gerçekleştirilecek. Ankara ise Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgenin 30-35 kilometre derinliğinde, yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda olmasını ve bölge kontrolünün TSK’da olmasını istiyor. Türkiye görüşmelerde ABD tarafına bu kararlığını iletti. Müzakerelerden bir gelişme çıkmaması durumunda, Türkiye’nin askeri harekâtı tek başına gerçekleştireceği ifade ediliyor.
 
Ankara’da görüşmeler sürerken, Suriye’nin kuzeyinde de hareketlilik yaşanıyor. ABD’li askeri yetkililerin, Suriye’nin kuzeyinde de terör örgütü temsilcileri ile toplantılar yaptığı öğrenildi.
 
Suriye sınırına, yaklaşık 60 bin asker konuşlandıran TSK’nın da hareketliliği sürüyor. TSK’nın Suriye sınırındaki Resulayn kasabası sınırına askeri yığınağı devam etti. Ceylanpınar’dan Akçakale’ye doğru olan sınır hattında, tank ve top dahil ağır silahlar konuşlandırıldı. Sınırın sıfır hattına konuşlanma devam ederken, ABD uçaklarının bölgede uçuş yapması dikkati çekti.
 
200 TIR silah gitti
 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekât olasılığına karşı ABD’nin son üç günden bu yana sınır hattında yoğun askeri hareketliliği bulunuyor. Dün de Resulayn’da koalisyon güçlerinin devriye yaptığı belirtildi. Önceki gün de Katar’dan Koalisyon güçlerine ait 22 savaş uçağı Suriye’nin kuzeyine geldi.
 
Uçaklar ABD üslerinin olduğu bölgelere iniş yaptı. Buna parelel olarak ABD, silah ve mühimmat taşıyan yaklaşık 200 TIR’ı Kuzey Irak’tan bölgeye gönderdi. Dün sabah Kamışlı’ya ulaşan TIR konvoyu sınıra yakın kesimlere mühimmat indirdi. Gönderilen TIR’larda top, havan, roketatar, uçaksavarlar ve ağır silahlar olduğu ifade edildi.

(DHA)

'Seçilirsim Ekim'e kadar' demişti... Tüm dünyaya duyurdu!
Trump darbesi! Bir günde 117 milyar dolar zarar
Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!
Onlarla konuşarak zaman harcıyoruz! ABD'den skandal üstüne skandal
Şaşırtan keşif! Araştırmacılar Eskişehir'de buldu
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
Kaz Dağları'nda ne oluyor? İşte 10 soruda Kaz Dağları gerçeği...
Son dakika dolar 5.50 TL'nin altında! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos dolar canlı dolar kuru...
Film gibi operasyon... Interpol aradı Türk polisi yakaladı!
Yeni dönem resmen başladı! İlk vizesiz uçuş gerçekleşti
Sürpriz talip! Rooney'in yerine Mesut Özil
ABD, YPG/PKK ve diğer 'ortaklarını' büyütüyor
İki ezeli rakip arasında müthiş yarış! G.Saray'dan sürpriz hamle
PKK'yı bitirecek harekat çok yakında
Meteoroloji'den 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Emekliye eşit zam
Daire fiyatına konser
Buldukları çözüme bak!
Kolesterolün doğal ilacı çamfıstığı
ABD'de kelepçeli bir siyahinin atlı polisler arkasında yürütülmesine tepki
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ