Türkiye Fırat'ın doğusuna 'gireceğiz' deyince ABD PKK/PYD'ye silah yardımına başladı

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan “güvenli bölge” için ABD-Türkiye askeri heyetleri Ankara’daki görüşmelerini dün de sürdürdü. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki görüşmeler sürerken ABD’li yetkililerin de Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK’lı teröristlerle toplantı yaptığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndaki heyetler arası görüşmeler ikinci gününü geride bıraktı. MSB’den yapılan açıklamaya göre, tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan dünkü görüşmeler 10.30’da başladı.



Ankara’ya yeni bir teklifle gelen ABD heyeti, güvenli bölgenin 15 kilometre (9 mil) derinlikte ve 140 kilometre (87 mil) uzunlukta olmasını ve bölgenin Türk ve ABD askerlerince kontrol edilmesini önerdi.



PKK/YPG çekilecek



Teklife göre, oluşturulacak bölgeden terör örgütü PKK/YPG unsurları çekilecek. ABD-Türk askerleri, PKK’nın bölgede inşa ettiği tüm askeri tahkimatları imha edecek. Bu bölgede ABD-Türkiye askerleri ortak devriye faaliyeti gerçekleştirilecek. Ankara ise Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgenin 30-35 kilometre derinliğinde, yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda olmasını ve bölge kontrolünün TSK’da olmasını istiyor. Türkiye görüşmelerde ABD tarafına bu kararlığını iletti. Müzakerelerden bir gelişme çıkmaması durumunda, Türkiye’nin askeri harekâtı tek başına gerçekleştireceği ifade ediliyor.



Ankara’da görüşmeler sürerken, Suriye’nin kuzeyinde de hareketlilik yaşanıyor. ABD’li askeri yetkililerin, Suriye’nin kuzeyinde de terör örgütü temsilcileri ile toplantılar yaptığı öğrenildi.



Suriye sınırına, yaklaşık 60 bin asker konuşlandıran TSK’nın da hareketliliği sürüyor. TSK’nın Suriye sınırındaki Resulayn kasabası sınırına askeri yığınağı devam etti. Ceylanpınar’dan Akçakale’ye doğru olan sınır hattında, tank ve top dahil ağır silahlar konuşlandırıldı. Sınırın sıfır hattına konuşlanma devam ederken, ABD uçaklarının bölgede uçuş yapması dikkati çekti.



200 TIR silah gitti



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekât olasılığına karşı ABD’nin son üç günden bu yana sınır hattında yoğun askeri hareketliliği bulunuyor. Dün de Resulayn’da koalisyon güçlerinin devriye yaptığı belirtildi. Önceki gün de Katar’dan Koalisyon güçlerine ait 22 savaş uçağı Suriye’nin kuzeyine geldi.



Uçaklar ABD üslerinin olduğu bölgelere iniş yaptı. Buna parelel olarak ABD, silah ve mühimmat taşıyan yaklaşık 200 TIR’ı Kuzey Irak’tan bölgeye gönderdi. Dün sabah Kamışlı’ya ulaşan TIR konvoyu sınıra yakın kesimlere mühimmat indirdi. Gönderilen TIR’larda top, havan, roketatar, uçaksavarlar ve ağır silahlar olduğu ifade edildi.

(DHA)