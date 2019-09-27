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27 Eylül 2019 Cuma 08:28:09 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 08:28:48

Türkiye, Filistin ve UNRWA'ya destek vermeye devam edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin zor zamanlardan geçen Filistinlilere yardım etmeye ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenen ''Filistinlilere Yardım için İrtibat Komitesi'' Olağan Bakanlar Toplantısı'na katıldı. 

Twitter hesabından toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, ''UNRWA toplantısında, uluslararası toplumun UNRWA’ya siyasi ve maddi yardım yapması gerektiğini vurguladık. Ülkemiz, zor zamanlardan geçen Filistinli kardeşlerimize yardım etmeye ve Filistin mültecilerine destek olan UNRWA’ya katkıda bulunmaya devam edecek.'' ifadesini kullandı.

En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Yıllık Bakanlar Kurulu Toplantısı'na da katılan Çavuşoğlu, Twitter hesabından ''BM kapsamında En Az Gelişmiş Ülkeler Bakanlar Toplantısı'nda, kalkınma yardımlarında öncü olan ülkemizin EAGÜ’lerin desteklenmesini öncelik olarak gördüğünü ifade ettik. Gebze’deki BM Teknoloji Bankası ile EAGÜ’lerin bilim ve inovasyon kapasitesini geliştirmelerini destekliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, daha sonra Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ve Bolivya Dışişleri Bakanı Diego Pary Rodriguez ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, Dominik Cumhuriyeti ile kültür, bilişim teknolojileri ve diplomatik arşivler, gençlik ve spor alanında iş birliği, milli arşivler arası iş birliği ile TRT ve muadili CERTB arasında iş birliği olmak üzere 5 anlaşma imzalandı.

Ayrıca Bolivya ile bir, Karadağ ile de iki anlaşmaya imza atıldı.

(AA)

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