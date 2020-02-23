Türkiye düğmeye bastı! İran sınırında korona alarmı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İran’da görülmesi ve ard arda yeni vaka haberlerinin gelmesi komşu ülkeleri tedirgin etti. Türkiye de İran sınırındaki tedbirlerini artırdı.

İRAN’DA VAKA SAYISI 28’E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede 10 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vaka sayısının 28’e ve ölü sayısının da 5’e yükseldiğini ifade etti. Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 kişiden 8’inin Kum, 2’sinin de başkent Tahran’da olduğunu aktardı. İran medyası, Kovid-19 salgınından başkent Tahran’da bir belediye başkanının da etkilendiğini yazdı.

TARAMADAN GEÇİYORLAR

İran’daki Kovid-19 vaka sayısındaki hızlı artış komşu ülkeleri de tedirgin ediyor. Gelişmeler üzerine Türkiye de sınır kapılarındaki önlemleri artırdı. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden İran’a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyenler ise pasaport kontrolünden önce sınır kapısında görevlendirilen sağlık ekibi tarafından sağlık taramasından geçiriliyor. Ateş, öksürük, burun akıntısı gibi hastalık belirtisi olan yolcular ise içeri alınmıyor. Gürbulak sınır kapısına ayrıca termal kamera da kurulacak. Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de gümrük personeline koronavirüs tedbirleri konusunda eğitim verecek.

ÖZEL SAĞLIK ODASI KURULDU

İran’da virüs vakalarının duyurulduğu perşembe gününden itibaren ülkeye sınırı olan Van’da da güvenlik seviyeleri en üst düzeyde tutuluyor. Van’dan İran’a açılan Kapıköy Sınır Kapısı’nda termal kamera ve özel sağlık odaları kurulurken ilçelerdeki sağlık görevlileri de ayrıca bilgilendirildi. Van Valiliği, okullarda da alınacak önlemler konusunda eğitim çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanacağını duyurdu. Öte yandan, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan özel bölmede de olası şüpheliler için tüm hazırlıklar tamamlandı. Temasın en az seviyede olması için acil servisin ayaklı sedye girişi ise olası şüpheliler için ayrıldı. Burada çalışanlar siyah koruyucu kıyafet giyerek maske takarken, diğer hastaların buradan alınmasına da izin verilmiyor.

5 kişi tedbir amaçlı gözetimde

Bu arada Van’da İran’dan giriş yapan 3 Türk vatandaşı, yüksek ateş görülmesi sebebiyle tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alındı. Bu kişilere korona virüs testleri yapılacak. Hakkari’de de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi de Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Valilik yetkilileri, tedbir maksatlı bölge hastanesinde yüksek ateşli 5 kişinin tedavi altında tutulduğunu doğruladı. Hastanede herhangi bir karantina kararı alınmazken, çalışan personel, spekülasyonlara sebebiyet verebilecek davranışlar konusunda uyarıldı.

Irak’a sıçradı

Irak’ta, İran’dan ülkeye gelen bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi. Yerel sağlık kaynakları, öğrencinin, İran’ın Kum kentinden geldiğini söyledi. Öte yandan, Irak’ta İran’dan dönen Irak vatandaşları, tedbir amaçlı olarak otellerde karantina altına alınıyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil vilayetindeki İran-Irak arasındaki Hacı Omeran Sınır Kapısı’ndan ülkeye dönen vatandaşları en yakın konumdaki Soran ilçesinde kiraladığı 2 otelde konaklatıp gözetime aldı. Erbil’in yanı sıra Süleymaniye’deki Pervizhan Sınır Kapısı’dan gelen vatandaşlar, IKBY Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında karantinaya alınıyor. IKBY Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Kadir, yerel basına yaptığı açıklamada, bölge halkının koronavirüsten koruma maksadıyla maske temin etmek için Dünya Sağlık Örgütü ile temasa geçtiklerini ifade etti. Irak, 20 Şubat’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran vatandaşlarına tüm sınır kapılarını 3 gün süreyle kapatmıştı, gidiş-dönüş tüm uçak seferlerinin de askıya alındığını duyurmuştu. Aynı zamanda, Bağdat yönetimi, Irak’a girmek isteyen İran vatandaşlarına yeni bir duyuruya kadar vize verilmeyeceği belirtmişti.

Kuveyt uçuşları durdurdu

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran’a gidiş-dönüş tüm seferlerin durdurulduğunu açıkladı. Genel Müdürlük yaptığı açıklamada, kararın Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talimat gereği alındığını duyurdu. İran’dan gelen Kuveyt vatandaşlarının karantinaya alınacağı belirtilen açıklamada, iki hafta içinde İran’da bulunduğu belirlenen yabancıların da ülkeye girişlerinin yasaklanacağı kaydedildi. Salgının şu anki durumundan dolayı İran’dan Kuveyt’e gelecek olanlara da vize verilmeyeceği hatırlatıldı. Suudi Arabistan da Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede yaşayan yabancılara yönelik daha önce var olan İran’a sefer yasağının devam ettiğini duyurdu.

DSÖ: Fırsat penceresi daralıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Thedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının Çin dışındaki ülkelerdeki artış hızına dikkat çekerek, virüsü kontrol altına almak için fırsat penceresinin "daraldığını" vurguladı. DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ghebreyesus, bir üre önce virüse yönelik "Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı" yayımladıklarını anımsattı. Ghebreyesus, virüsün yayıldığı özellikle "sağlık sistemi en zayıf olan ülkelerde" kullanılmak üzere donör ülkelere 675 milyon dolar yardım çağrısı yaptı. Afrika'da 13 öncelikli ülke belirlediklerini aktaran Ghebreyesus, bu ülkelerin Çin ile doğrudan bağlantısı olduğunu veya buradakilerin Çin'e daha yoğun seyahat ettiklerini kaydetti.

(Yenişafak)