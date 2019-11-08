  • Bist 100
    103459
  • Dolar
    5,7601
  • Euro
    6,3558
  • Altın
    270,8030
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Berlin Duvarı nedir? Berlin Duvarı ne zaman yıkılmıştır? Berlin Duvarı nedir? Berlin Duvarı ne zaman yıkılmıştır?
Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur Rusya: Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur
8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim? 8 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim?
BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak BM Suriye Özel Temsilcisi: Suriye Anayasa Komitesi toplantıları 25 Kasım'da Cenevre'de yapılacak
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesi 800 metre yükseldi
Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle Hiç bilinmeyen 10 Kasım şiirleri: 2, 4 kıtalık 10 Kasım Atatürk şiirleri sizlerle
Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçları açıklandı
İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı
'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız' 'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'
Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı Başkan Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo
Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi? Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi?
Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında verilen müebbet hapis cezaları onandı
Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı Avcılar'da çocuğun ölümüne yol açan servis şoförü tutuklandı
Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi Terör örgütüne ağır darbe! 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu Ekimde en fazla reel getiri DİBS'te oldu
Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek
ABD kendisiyle savaşıyor ABD kendisiyle savaşıyor
Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz Sayıştay Başkanı Baş: Raporlarımızın kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz
Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda Trafiğe kayıtlı otomobillerde liderlik ilk kez dizel araçlarda
Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak Çatılardaki güneş enerjisi 'Solar Simülatör' ile hesaplanacak
Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor! Galatasaray, Luyindama için 13 milyon Euro istiyor!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Kasım 2019 Cuma 15:54:51 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 15:57:35

Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza

Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlar 9.3 milyar dolar değerindeki ilk doğalgaz anlaşmasını Shell, Noble ve Delek şirketleriyle imzaladığını duyurdu.

Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlar 9.3 milyar dolar değerindeki ilk doğalgaz anlaşmasını Shell, Noble ve Delek şirketleriyle imzaladığını duyurdu.

Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerginlik sürerken Kıbrıs Rum Kesimi, Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı firmalarla ilk doğalgaz anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın 9.3 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, “Noble Enerji, Shell ve Dalek şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen ilk işletme ruhsatına sahipler” dedi ve ticarete onay verdiklerini duyurdu.

Lakkotripis anlaşmanın gereği konsorsiyumun 2025 yılına kadar doğalgaz çıkarmak zorunda olduğunu belirtti.

Yılda 520 milyon dolar gelir 

Anlaşmaya göre Kıbrıs, 18 yıllık süre boyunca yılda ortalama 520 milyon dolar gelir elde edecek.

25 yıllık lisans anlaşması, ABD Teksas merkezli Noble şirketi tarafından 2011 yılında Kıbrıs açıklarında ilk keşfedilen Afrodit gaz alanını kapsıyor. Bu alanda 113 milyar metreküpten fazla gaz olduğu tahmin ediliyor.

Anlaşma, 2014 ortasından bu yana hidrokarbon fiyatlarındaki düşüş nedeniyle şirketlerin talep ettiği revizyonların kabine tarafından onaylanmasından sonra imzalandı.

İtalya ve Fransa da ilgileniyor
ExxonMobil ve Qatar Petroleum, geçtiğimiz şubat ayında Kıbrıs açıklarında 140 ile 226 milyar metreküp doğalgaz içerdiği tahmin edilen daha büyük bir alan keşfetmişti.

İtalyan ENI şirketi ile Fransız Total de bölgedeki gazla yakından ilgileniyor.

Kıbrıs’ın, yabancı şirketlere adanın güneyinde doğalgaz arama izni vermesi üzerine harekete geçen Türkiye bölgeye sondaj gemilerini göndererek karşılık vermişti.

Avrupa Birliği (AB)ise Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

(Sputnik)

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ