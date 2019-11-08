Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlardan ilk imza

Türkiye Doğu Akdeniz'de arama yaparken Rumlar 9.3 milyar dolar değerindeki ilk doğalgaz anlaşmasını Shell, Noble ve Delek şirketleriyle imzaladığını duyurdu.

Türkiye’nin bölgedeki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerginlik sürerken Kıbrıs Rum Kesimi, Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı firmalarla ilk doğalgaz anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın 9.3 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, “Noble Enerji, Shell ve Dalek şu anda Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından verilen ilk işletme ruhsatına sahipler” dedi ve ticarete onay verdiklerini duyurdu.

Lakkotripis anlaşmanın gereği konsorsiyumun 2025 yılına kadar doğalgaz çıkarmak zorunda olduğunu belirtti.

Yılda 520 milyon dolar gelir

Anlaşmaya göre Kıbrıs, 18 yıllık süre boyunca yılda ortalama 520 milyon dolar gelir elde edecek.

25 yıllık lisans anlaşması, ABD Teksas merkezli Noble şirketi tarafından 2011 yılında Kıbrıs açıklarında ilk keşfedilen Afrodit gaz alanını kapsıyor. Bu alanda 113 milyar metreküpten fazla gaz olduğu tahmin ediliyor.

Anlaşma, 2014 ortasından bu yana hidrokarbon fiyatlarındaki düşüş nedeniyle şirketlerin talep ettiği revizyonların kabine tarafından onaylanmasından sonra imzalandı.

İtalya ve Fransa da ilgileniyor

ExxonMobil ve Qatar Petroleum, geçtiğimiz şubat ayında Kıbrıs açıklarında 140 ile 226 milyar metreküp doğalgaz içerdiği tahmin edilen daha büyük bir alan keşfetmişti.

İtalyan ENI şirketi ile Fransız Total de bölgedeki gazla yakından ilgileniyor.

Kıbrıs’ın, yabancı şirketlere adanın güneyinde doğalgaz arama izni vermesi üzerine harekete geçen Türkiye bölgeye sondaj gemilerini göndererek karşılık vermişti.

Avrupa Birliği (AB)ise Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

(Sputnik)