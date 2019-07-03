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03 Temmuz 2019 17:39 | Çarşamba

Türkiye’de eğitim gören Afganistanlı bakan Sadat, Türkiye’ye gelecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Türkiye’de 1997-2002 yılları arasında eğitim gördükten sonra ülkesinde çeşitli görevlerde bulunan Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayed Anwar Sadat, Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğu değerlendirerek, yurt dışından eğitim için Türkiye’ye gelecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları ve Türkiye Mezunları tarafından ortaklaşa düzenlenen mezuniyet programına 22 ülkeden 23 mezun derneği katıldı. Programa konuşmacı olarak katılan Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayed Anwar Sadat, Türkiye’de Türkiye Bursları ile okuduğu dönemi anlattı. 

Sadat, 1997-2002 yılları arasında eğitim aldıktan sonra Afganistan’a döndüğünde kendini Türk temsilcisi gibi hissettiğini söyledi. Sadat, “1997 yılında büyük öğrenci projesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti burslusu olarak okudum. 1997 yılında geldim, 2002 yılında ülkeme geri döndüm. Bu 5 yıl içerisinde Türkiye’den öğrendiğimiz bilgi birikim, çevre ve dostluklarla Afganistan’da bulunduğum süre boyunca farklı görevlerde çalıştım. Öncelikle Afganistan’ın ilk özel televizyon kanalını kurdum. Sonrasında milletvekili ve valilik yaptım. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra da 3 aydır bakanım. Burada öğrendiklerim meslek hayatım boyunca bana çok yardımcı oldu. Türkiye, eğitim alanında kaliteli bir ülke. 160 ülkeden Türkiye’ye gelerek eğitim gören öğrenciler varmış. Bu gerçekten gurur verici. Ben de bir Türkiye mezunu olarak diğer 159 ülkeden gelen öğrencilerin hislerini paylaşıyorum. Türkiye’deki insanlar, yurt dışından gelen insanları ‘Sen yabancısın’ diye ötekileştirmiyor, daha çok ilgi gösteriyor, yardımcı oluyorlar. Bundan Türkiye’ye gelen öğrenciler Türkiye’nin dostu olarak kalıyor. Ben buraya geldiğimde Afganistan temsilcisiydim ama oraya gittiğimde ise Türkiye temsilcisi gibi hissettim” ifadelerini kullandı. 

“ÜLKELERİMİZİN COĞRAFYASI FARKLI OLSA DA GÖNÜL COĞRAFYAMIZ ÇOK GENİŞ” 

Bugün düzenlenen mezunlar toplantısında bir konuşma yaptığını ve bu konuşmada gençlere tavsiyelerde bulunduğunu belirten Sadat, “Genç arkadaşlarıma tavsiyelerde bulundum. ‘Siz buradan gelince sadece diplomanızı alıp gitmeyin. Burada irtibatlarınız olsun. Burada farklı coğrafyalardan gelmiş çok insan var, yarın bir gün bunlar da kendi ülkelerine gidip mevki, makam sahibi olacaklar. Bu irtibatlar bizleri güçlü kılacak. Bu çalışmalar bu şekilde devam ederse 15 yıl içerisinde Türkiye mezunları çok büyük etkiye sahip olacak. Yeni mezunlara tavsiyelerim bunlardı. Bunun yanı sıra umutsuz olmasınlar, azim ve iradeyle çalışsınlar. Her ülkede mezunlar derneği kuruluyor ve birbirlerini destekliyorlar. Ben bugün cumhurbaşkanı yardımcısını ziyaret ettim diğer bakan arkadaşlarımızla. Biz istiyoruz ki bu iş birlikleri çok farklı alanlarda da devam etsin. Ülkelerimizin coğrafyası farklı olsa bile bir gönül coğrafyamız var. Bu gönül coğrafyamız çok geniştir. Bu irtibatlarımızı iyi tutalım ve menfaatimiz için iyi kullanalım” şeklinde konuştu. 

Türkiye’de okuduğu yıllardan özlemle bahseden Sadat, “Tabii ki burada güzel hatıralarımız var. Bunları özlüyoruz fakat o zamanlar öğrenciydik. Bugünler için daha güzel mevkilere gelebilmek için çalışıyorduk. Bugün arzuladığımız günlere kavuştuk. Sadece genç yaşımızı özlüyoruz. Şimdi her birimizin sırtında sorumluluklar var. Biz görev ve mesuliyetlerimizi yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katmış bir şekilde çalışıyoruz. O zamanlar böyle olacağını tahmin edemiyorduk ama bu hedefte çalışmayı asla kesmedik” diye konuştu. 

“TÜRKİYE’YLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ DOSTLUĞUN 100’ÜNCÜ YILINI KUTLAYACAĞIZ” 

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğun çok eskilere dayandığını da sözlerine ekleyen Sadat, “Afganistan’la Türkiye arasındaki dostluk çok eski zamanlara dayanıyor. Osmanlı Devleti’nden çok daha eski zamanlardan geliyor. Bizim bir gönül ve kan bağımız var. Resmi ilişkilerde bakıldığında ise Afganistan’ı ikinci tanıyan ülke Türkiye, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurduğunda ise Türkiye’yi ilk tanıyan ülke Afganistan. Dostluğumuz çok sıkı bir şekilde ilerlemiş. Türkiye, Afganistan’ın askerlerini eğitmiş, tıp alanında Türkiye Afganistan’a katkıda bulunmuş ve şu anda da Afganistan’ın en samimi dostlarından birisi. Afganistan’da bu yıl hatta 1 ay kadar sonra bağımsızlığımızın 100’üncü yılını kutlayacağız. Aynı zamanda Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluğun da 100’üncü yılını o zaman kutlayacağız” şeklinde konuştu. 

İHA

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