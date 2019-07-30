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Türkiye çıkarılınca Japonya talip oldu! ABD'den sürpriz F-35 cevabı Türkiye çıkarılınca Japonya talip oldu! ABD'den sürpriz F-35 cevabı

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30 Temmuz 2019 Salı 11:35:54 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 11:37:12

Türkiye çıkarılınca Japonya talip oldu! ABD'den sürpriz F-35 cevabı

Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılma sürecinin başlatılmasının ardından, programla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Japonya'nın F-35 programına partner olarak katılmak istediği ancak Pentagon'un buna "hayır" demeyi planladığı aktarıldı.

Savunma sanayi haberleriyle dünyada adından söz ettiren Defence News'in haberine göre Japonya, F-35 programına partner olarak katılmak istediğini ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bildirdi.

Haberde, Japonya Savunma Bakanlığı'nın 18 Haziran tarihinde Pentagon Tedarik Başkan Yardımcısı Ellen Lord'a bir mektup yazdığı ve "F-35 programında ortak ülke olmanın bir seçenek olduğuna inanıyorum. Japonya'nın ilk etapta ortak ülke olma olasılığı olup olmadığı hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Ayrıca, Savunma Bakanlığı'na bir ortak ülkenin sorumlulukları, hakları, maliyet paylaşımı, onay süreci ve gerekli süre gibi koşullar hakkında ayrıntılı bilgi vermenizi istiyorum. Bize sorumluluklarımızı bildirmeniz sonrasında ortak ülke olup olamayacağımıza karar vereceğiz" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

PENTAGON JAPONYA'YA "HAYIR" DİYECEK

Ancak Defence News'in Pentagon kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ABD'nin bu teklife "hayır" demeyi planladığı belirtildi.

ABD'NİN "JAPONLARI ALIRSAK DİĞER MÜŞTERİLER 'BİZİ DE ALIN' DİYE TALEPTE BULUNUR" KORKUSU

Kaynaklar, Japonların projeye dahil edilmesinin siyasi sıkıntılar yarattığını, bunun da üretim yapan diğer ortaklarla gerginliklere yol açacağına ve diğer müşterilerin de gelecekte proje kapsamında daha büyük bir rol talep etmesine kapı açacağına dair korkularının olduğunu söyledi.

(Haber7)

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