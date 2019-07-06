Türkiye böyle ihanet görmedi! FETÖ'cüler Libya'da gizli görevde olan görevlileri deşifre etti

  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Turizm merkezleri emniyetin 'uçan gözü'nde Turizm merkezleri emniyetin 'uçan gözü'nde
Fatih Terim, Emre Mor transferine onay vermedi Fatih Terim, Emre Mor transferine onay vermedi
"Rip akıntısı"ndan açığa ya da sahile paralel yüzerek kurtulun "Rip akıntısı"ndan açığa ya da sahile paralel yüzerek kurtulun
Beşiktaş'a yeni sol bek adayı: Riza Durmisi Beşiktaş'a yeni sol bek adayı: Riza Durmisi
Quaresma, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye transfer oluyor Quaresma, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye transfer oluyor
Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola çıktı Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola çıktı
Flaş iddia! İşte Banega'nın İstanbul'a geliş tarihi Flaş iddia! İşte Banega'nın İstanbul'a geliş tarihi
Yeni aldığı otomobillin hacizli olduğunu öğrenince ortalığı birbirine kattı Yeni aldığı otomobillin hacizli olduğunu öğrenince ortalığı birbirine kattı
Esenyurt'un duvarları ve öğrencilerin hayatları grafitiyle renkleniyor Esenyurt'un duvarları ve öğrencilerin hayatları grafitiyle renkleniyor
'Sen yapamazsın' dediler, şimdi olimpiyatlara gidiyor 'Sen yapamazsın' dediler, şimdi olimpiyatlara gidiyor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen yüzlerce kişi dışarıda sabahladı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen yüzlerce kişi dışarıda sabahladı
Reyhanlı'da otomobilde meydana gelen patlamada ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor Reyhanlı'da otomobilde meydana gelen patlamada ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor
Mersin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmeleriyle ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Mersin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmeleriyle ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Av tüfeğiyle vurulan martının kırılan kanadına platin takıldı Av tüfeğiyle vurulan martının kırılan kanadına platin takıldı
İdlib'e hava saldırıları: 14 ölü İdlib'e hava saldırıları: 14 ölü
Irak İmar Bakanlığından çalışanlarına akıllı telefon yasağı Irak İmar Bakanlığından çalışanlarına akıllı telefon yasağı
25. dönem POMEM alımı ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? 25. dönem POMEM alımı ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler?
TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti
Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi
Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi
Kalıcı makyaj malzemelerinde bilinmeyen tehlike... Bu ürünlerden kaçının! Kalıcı makyaj malzemelerinde bilinmeyen tehlike... Bu ürünlerden kaçının!
Ankara'da devrilme tehlikesi bulunan 150 meşe ağacı kesildi Ankara'da devrilme tehlikesi bulunan 150 meşe ağacı kesildi
Nikaragua'da muhalifler hükümetle diyalog sürecini yeniden başlatmak istiyor Nikaragua'da muhalifler hükümetle diyalog sürecini yeniden başlatmak istiyor
Başkan Erdoğan'dan önemli toplantı! Başkan Erdoğan'dan önemli toplantı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:39:27 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:44:11

Türkiye böyle ihanet görmedi! FETÖ'cüler Libya'da gizli görevde olan görevlileri deşifre etti

2011’deki KCK soruşturmalarında MİT elemanlarının isimlerini deşifre eden FETÖ’den yeni bir ihanet. FETÖ'cüler Libya’da gizli görevde olduklarını iddia ettikleri devlet görevlilerinin isim, fotoğraf ve pasaportlarını internette yayımlayıp hedef gösterdi. Can güvenlikleri tehlikeye atılan görevliler arasında generaller de var.

KCK soruşturmasında terör örgütüne sızan MİT elemanlarını deşifre eden, Türkmenlere gönderilen yardım tırlarını kameralar önünde durdurarak istihbaratçıların kimliğini açık eden FETÖ, yine ihanet peşinde. Örgüt bu kez de sözde Libya’da gizli görevde olduğunu iddia ederek isim ve resimlerini paylaştığı devlet görevlilerini açık açık hedef gösterdi. 

HAFTER TERÖR ÖRGÜTÜ 

Libya’da yaşanan iç savaş, terör örgütlerinin de kullandığı kirli bir hesaplaşmaya dönüştü. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Suudi Arabistan’ın desteklediği Hafter terör örgütü, Türkiye’nin desteklediği meşru hükümete karşı yenilgiye uğradı. Ağır zayiat veren Hafter terör örgütü, geride çok sayıda gelişmiş füze ve silah bırakarak kaçtı.

BAE FONLU SİTE DEVREDE

Libya’daki bu ağır yenilgi sonrasında derin ilişki ağları yeniden gün yüzüne çıktı. FETÖ, çoğu BAE ve Suudi Arabistan tarafından fonlanan yayın organları ile Libya’da gizli görevde olduğunu iddia ettiği devlet görevlilerini hedef gösterdi. Firarı FETÖ’cü Yavuz Baydar, yayın yönetmenliğini yaptığı site üzerinden sözde Libya kaynaklarına dayanarak bu görevlilerin isimlerini ve görevlerini paylaştı.

RESİMLERİNİ PAYLAŞTI

FETÖ’nün kapatılan yayın organı Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt bununla da yetinmedi. Sosyal medya hesabından TSK'da görevli generallerin de aralarında olduğu isimlerin pasaport kopyaları ile üniformalı fotoğraflarını yayınladı. Bu isimlerin önceki görevleri hakkında detaylı bilgiler de paylaşan Bozkurt, ihaneti daha da öteye taşıdı. Bozkurt, Libya’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimliklerinin gizlendiğini iddia ederek tüm Türkleri açık hedef haline getirdi. Bozkurt’un mesajları pek çok FETÖ’cü tarafından da paylaşıldı. 

PKK İLE ORTAK YAYIN

Avrupa’yı örümcek ağı gibi saran terör örgütü PKK’nın yayın organları da, FETÖ ile işbirliği halinde hareket etti. Aralarında televizyon, gazete ve haber ajanslarının da yer aldığı PKK’ya bağlı 66 yayın organı aynı iddialara geniş yer verdi. “Libya’da gizli faaliyet gösteriyorlar” denilerek Türk güvenlik güçlerinin çarşaf çarşaf resimleri yayınlandı. Aynı zamanda bu isimlerin terörle mücadelede aldıkları görevlere de özellikle vurgu yapıldı.

HEP AYNI OYUN

Libya bağlantılı yaşanan gelişmeler FETÖ’nün ilk ihaneti değil. Örgüt daha önce de kritik görevlerdeki MİT elemanlarının kimliklerini deşifre etmişti. İstanbul’da FETÖ’cü olduğu ortaya çıkan savcılar (Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar) tarafından yürütülen KCK soruşturmasında MİT hedef alınmıştı. Operasyon sonunda hazırlanan iddianamede terör örgütünün içinde çok sayıda MİT elemanı olduğu açık açık yazılmıştı. Bu bilgi sonrasında örgüt içinde çok sayıda infaz yaşandığı bile iddia edilmişti. MİT adına uluslararası bir ajansta çalışan M.Ö.’nün kimliği deşifre edilmişti. Çözüm sürecinde ortalara saçılan ses kayıtları da, Hakan Fidan ve diğer istihbarat görevlilerinin ifadeye çağrılmaları da yine FETÖ’nün attığı adımlardı.

FETÖ VERDİ PKK İNFAZ ETTİ

FETÖ’nün MİT’i hedef alan diğer ihaneti de yine PKK konusunda oldu. FETÖ imamı Cemal Bulut yanındaki 2 kişi ile birlikte Kuzey Irak’a giderek PKK elebaşları ile gizli bir görüşme yapmıştı. Bulut’un görüşmede PKK’ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini verdiği ortaya çıkmıştı. Bulut’un verdiği listenin ardından örgüt içinde çok sayıda infaz gerçekleştiği iddia edilmişti. Suriye’deki Türkmenlere yardım götüren MİT tırlarının kameralar önünde durdurulması da FETÖ’nün bilinen büyük ihanetlerinden birisi oldu.

MİT TIRLARI UNUTULMADI

1 Ocak 2014’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 1 tır, 19 Ocak 2014’te ise Adana Ceyhan’da üç tır FETÖ’cü savcı ve askerler tarafından durdurulmuştu. Jandarma görevlileri tırlarda görev yapan MİT personeline silah çekip yere yatırmıştı. Saniye saniye kayıt altına alınan operasyonun görüntüleri yayınlanmış, hem MİT’çilerin kimlikleri hem de gizli operasyon deşifre olmuştu. 

(Yeni Şafak)

Bakan açıkladı: Bir hafta içerisinde ilk sondaj başlıyor
İran'dan İsrail'e tehdit: Sizi yok edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Bolu'da nükleer silah başlığında kullanılan kaliforniyum ele geçirildi
Emekliye 280 TL! 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan imzayı attı! Önemli atamalar yapıldı
HDP’li Türk 300 işçi attı, akrabalarını doldurdu
Kamuda müfettiş istihdamı yüzde 350 artıyor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi!
Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza
Ajda Pekkan dondu kaldı
İlk parçalar yarın geliyor
Ali Koç’un süper çileği
Merkez Bankası'na yeni başkan atandı! İşte ilk açıklamaları
Buse çileden çıktı
Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu
S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi
Galatasaray bombayı patlattı! Prensip anlaşmasına varıldı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ