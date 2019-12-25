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25 Aralık 2019 Çarşamba 23:24:27 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 23:33:24

Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarda gündeme gelen Arap Birliği'ni İsrail basını bile eleştirdi

Arap Birliği'nden, Orta Doğu ve Türkiye hakkında tepki çeken açıklamalar geldi. Birliğin Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'ın, Türkiye hakkındaki skandal sözleri uluslararası kamuoyunda da tartışma konusu oldu.

Her fırsatta Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalarda gündeme gelen Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, yine tepki çeken ifadeler kullandı. Türkiye'nin bölgede nüfuzunun artmasından dolayı endişelendiğini söyleyen Gayt'ın sözleri tartışma konusu oldu.

Emirlik'in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde bir sempozyumda konuşan Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişe duyduğunu söyledi. Aralık ayının ortasında da İran ve Türkiye'yi Arap ülkelerinin işlerine karışmakla eleştiren bir dönem Mısır'ın Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Ebu Gayt, Türkiye'ye yönelik hazımsızlığını dile getirdi.

GAYT'IN SÖZLERİNİ İSRAİL BASINI BİLE ELEŞTİRDİ

İsrail basını Osmanlı ve Pers devletlerinin Orta Doğu'da geçmişte de söz sahibi olduğunu söyleyerek Arap Birliği Genel Sekreteri'nin sözlerinin hatalı olduğunu vurguladı. İsrail'in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, "Pers ve Osmanlı İmparatorluğu, tarihte bölgeyi domine etmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye ve İran'ın Suriye ve Irak üzerinde etkisi olması bir anomali değil" şeklinde gelişmeyi değerlendirdi.

BARIŞ PINARI'NA DA KARŞIYDI

Arap Birliği, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na "operasyon kabul edilemez" diyerek tepki göstermişti.

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