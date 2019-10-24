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24 Ekim 2019 Perşembe 11:36:10 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:37:42

Türk STK'lerden Sudan'daki sel mağdurlarına destek

Selden en çok etkilenen bölgelerden Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Ceyli'nin Ebu Salah köyünde, Türk Kızılay Genel Müdür Danışmanı Yasir Feten, Sudanlı ve Türk yetkililerin katılımıyla ilk temeller atıldı.

Eylül ayından bu yana bölgede çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay Ekip Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç örnek evle başlanan projede ihtiyaca göre yerel mimariye uygun kalıcı konutlar inşa edileceğini belirtti.

Yılmaz, Kızılay tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Hartum'daki Mesleki Eğitim Merkezi'nde hazırlatılacak 5 oyun parkının da selden etkilenen bölgelerdeki çocukların kullanımına sunulacağını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sudan'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle zarar gören afetzedeler için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılacak.

Selden 245 bin 700 kişi etkilendi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, Sudan'da ağustos başında yaşanan sel felaketinden 15 eyalette toplam 245 bin 700 kişi etkilendi, 32 bin 851 bina yıkıldı ve 16 bin 284 binada hasar oluştu.

Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Türk Kızılay ve AFAD'ın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarından oluşan "İnsani Yardım Platformu"nca selden sonra bölgeye iki askeri kargo uçağıyla çadır, battaniye, hijyen seti, gıda ve ilaçtan oluşan insani yardım malzemesi gönderilmişti.

Ülkede sele neden olan şiddetli yağışların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

(AA)

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