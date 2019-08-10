  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,4962
  • Euro
    6,1769
  • Altın
    264,6850
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Falcao adım adım Galatasaray'a! İşte yeni mesaj Falcao adım adım Galatasaray'a! İşte yeni mesaj
Suriye sınırına askeri sevkiyat! Suriye sınırına askeri sevkiyat!
Türk hayırseverlerden Nijeryalı yetimlere bayram hediyesi Türk hayırseverlerden Nijeryalı yetimlere bayram hediyesi
Cari açığa milli duvar Cari açığa milli duvar
KOBİ kredilerinde pazar payını yüzde 17.5'e taşıdı KOBİ kredilerinde pazar payını yüzde 17.5'e taşıdı
İşsiz anneye günde 80 lira İşsiz anneye günde 80 lira
'Beni dedem Fenerli yaptı' 'Beni dedem Fenerli yaptı'
Düşük faize yoğun talep Düşük faize yoğun talep
Virüsler çoğunlukla agresif ve bulaşıcı özellikleriyle bilinir Virüsler çoğunlukla agresif ve bulaşıcı özellikleriyle bilinir
Bayram yoğunluğu Bayram yoğunluğu
Trump'a göre Hollywood 'ırkçı' Trump'a göre Hollywood 'ırkçı'
Arafat'ta vakfe heyecanı Arafat'ta vakfe heyecanı
'Körfez’e gelirseniz vururuz' 'Körfez’e gelirseniz vururuz'
Emir Kandil’den geldi Emir Kandil’den geldi
Hacı adayları Arafat yolunda Hacı adayları Arafat yolunda
Şehit yakınlarına HDP zulmü  Şehit yakınlarına HDP zulmü 
Keşmir sınırında savaş korkusu Keşmir sınırında savaş korkusu
Falcao hayırlı olsun Falcao hayırlı olsun
'Çok değil akıllı para harcıyoruz' 'Çok değil akıllı para harcıyoruz'
Bir başkan üç koltuk Bir başkan üç koltuk
Doğu Akdeniz ve Maraş'ı konuştular Doğu Akdeniz ve Maraş'ı konuştular
'Hepsi yabancı olmasın' 'Hepsi yabancı olmasın'
AK Parti'den 18. yıl kutlaması AK Parti'den 18. yıl kutlaması
'Adım atılmazsa tedbirimiz hazır' 'Adım atılmazsa tedbirimiz hazır'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:04:23 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:05:22

Türk hayırseverlerden Nijeryalı yetimlere bayram hediyesi

Nijerya'da Türk hayırseverler tarafından yaklaşık 100 yetime bayramlık kıyafetle gıda malzemesi dağıtıldı ve su kuyusu açıldı.

Hüdayi Vakfı gönüllüsü Emrah Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'daki yetim öğrencilere kurban Bayramı öncesi yardım etmekten çok mutlu olduklarını söyledi.

Akcan, "Nijerya'nın başkenti Abuja'ya bağlı Suleja bölgesindeyiz. Türk hayırseverlerin Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı aracılığıyla bizlere ulaştırmış oldukları bayramlık kıyafetleri burada bulunan yetim öğrencilere dağıttık." dedi.

Nijerya'da bir de su kuyusu açtıklarını dile getiren Akcan, "Burada bir şeker bile bir çocuğu mutlu etmek için yetiyor." diye konuştu.

Yetim öğrencilerden Muhammed Umar ise bayram öncesi Türkiye'den gönderilen hediyelerle çok mutlu olduklarını ifade ederek, Türk halkına teşekkür etti.

(AA)

'FETÖ Brezilya için de tehdit oluşturmaya devam ediyor'
Trump: Çin'le anlaşmaya hazır değiliz!
Serdar Ortaç eski eşi için kesenin ağzını açtı! İşte ödeyeceği nafaka miktarı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması!
Azez'de terör operasyonu! İlçeyi kana bulamak isteyen 5 kişi yakalandı
Kandil'den gelen emirle sebepsiz yere işten çıkarıldılar!
'Ankara-Sivas YHT'yi 2020 sonu tamamlamak istiyoruz'
İşkence edilen köpeğe okul bahçesi yuva oldu
4 partiden ABD'ye çağrı! Tabi ki HDP yok...
Öksüz askerin gözyaşları!
Huawei, Android’e rakip olacak işletim sistemini resmen tanıttı
Oyuncu Cihan el konulan "Paşa"sına kavuşmak istiyor
Dünyanın en zehirli yılanlarındandı! Iğdır'da bir kişiyi ısırdı
Depremin bilançosunu açıkladı! "976 binanın 108'i ağır, 868'inin ise az hasarlı"
Türk askerini gören teröristler böyle kaçtı
Osmanlı torunu, dedesinin naaşını Türkiye'ye getirecek
Çavuşoğlu net konuştu... "Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz!"
'Çok büyük bir hamle olur'
Başvurmayan pişman olacak! Hepsi iade ediliyor...
Yüzde 40'ı bitti... Bölge ekonomisini uçuracak proje için tarih verildi!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ