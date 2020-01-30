Türk donanması Libya’da görüntülendi
Darbeci Hafter'in Sözcüsü Ahmed Mismari daha önce yaptığı bir açıklamada karadan, havadan ve denizden Trablus hükümetine destek verdiğini söylediği Türkiye’yi ve Libya’da yaşayan Türkleri açıkça tehdit etmişti. Dün yeni bir gelişme yaşandı, Türk donanmasının 4 firkateyni Trablus açıklarında görüntülendi. Orta Akdeniz’de bulunan savaş gemileri, batma tehlikesi yaşayan bir bota müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı. Denizciler yardım ve tıbbi destek sağladıkları göçmenleri daha sonra Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim etti.
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması uyarınca bu ülkeye askeri desteğini artıran Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırılarını artıran darbeci Hafter güçlerine karşı önemli bir gözdağı verdi. Türk donanmasının bir süredir bölgede olduğu bilinen 4 fırkateyni dün Libya kıyılarında görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı Gökova, Göksu, Gaziantep ve Gediz fırkateynlerinde görevli SAT komandolarının, kaçak göçmenlere yönelik müdahale anlarını gösteren fotoğraflar paylaştı.
Deniz Kuvvetleri’nin gözbebekleri TCG Gökova, TCG Göksu, TCG Gaziantep, TCG Gediz fırkateynleri ile TCG Yaray Kudret Güngör akaryakıt gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu, Trablus açıklarında görüldü. Orta Akdeniz’de ‘Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na doğrudan destek ve NATO’nun ‘Deniz Muhafızı Harekâtı’na yardımcı destek faaliyeti icra eden savaş gemileri, Libya açıklarında batma tehlikesi yaşayan bir bota da müdahale ederek 30 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı. Bota müdahale eden Türk denizcileri, yardım ve tıbbi destek sağladığı göçmenleri Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim etti. SAT komandolarının düzensiz göçmen harekâtı, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından da duyuruldu.
(Yeni Şafak)
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