Türk dizileri dünyayı fethetti

Pakistanlı gazeteci Fatima Bhutto, dünyanın önde eğlen gazetelerinden The Gurdian’da “Türk dizileri dünyayı nasıl ele geçiriyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Gümüş, Binbir Gece, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi sevilen dizilerin 100 ülkede gösterildiğini belirten Bhutto, Türk dizilerinin Batı televizyonunu küresel anlamda ‘tehdit ettiğini’ iddia etti. Ayrıca, uluslararası satışlar ve küresel çaptaki izleyici sayısı açısından Türk yapımlarının ABD dizilerinden sonra dünyada ikinci sırada yer aldığı ifade edildi.