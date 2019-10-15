Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'nin 69 dış temsilciliği bu kapsamda 160 faaliyette bulundu.

Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçi ve temsilcileri, bulundukları ülkelerin en etkili televizyon ve gazete kuruluşlarına 39 mülakat verdi.

Yerel basında 44 makale yayımlandı, basın toplantıları, görüşmeler ve yayınlanan haberleri içeren 77 faaliyette daha bulunuldu.

Ülkelerin etkili medya kuruluşlarında anlatıldı



Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçileri bir yandan basın toplantıları düzenleyerek yerel basını bilgilendirdi, diğer yandan da bulundukları ülkenin en etkili televizyon, radyo ve gazetelerine röportajlar verdi.

Büyükelçilerin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı anlattığı medya kuruluşları BBC'den France 24'e, Sky News'ten Flaman televizyonu VRT NWS'e, Kanada'daki CTV'ye ve İtalya'daki La Stampa ve La Repubblica gazeteleri ile Rainews24 televizyonuna kadar uzanıyor.

Dünya kamuoyunun, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin doğru algıya sahip olması için medyayla temaslarını sürdüren dış temsilcilikler, Irak'tan Meksika'ya, Washington'dan Mumbai'ye kadar dünyanın çeşitli yerlerinde basın toplantıları düzenliyor, resmi yetkilileri ve akademisyenleri bilgilendiriyor, sosyal medya paylaşımlarıyla Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor.

(AA)