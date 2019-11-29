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29 Kasım 2019 Cuma 08:39:20 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 09:01:50

Türk bankaları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı

Türkiye Bankalar Birliği, "Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardı." açıklamasında bulundu.

JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi A.Ş. (JCR-ER)’nin yüzde 85,05 hissesinin Türk bankaları ile finansal sektörde faaliyet gösteren bazı kuruluş ve kuruluş birlikleri tarafından satın alınmasına yönelik pay devir ve hissedarlar sözleşmesi 28 Kasım 2019’da imzalandı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası niteliğe, bilinirliğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklık, ulusal derecelendirme şirketinin faaliyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacak.

Ulusal derecelendirme kuruluşu özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacak.

Kredi notu kullanımının yaygınlaşmasıyla finansal kaynaklar daha etkin dağıtılacak

JCR Avrasya, yeni yönetim ekibi ile birlikte, derecelendirme faaliyetlerinin kapsamını önemli ölçüde genişleterek özel sektör tahvil piyasasının gelişimine ve Türk şirketlerinin finansal yapılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Dünya örneklerinde olduğu gibi finansal kesimin tamamını kapsayan ortaklık yapısıyla bağımsız ve objektif bir rating yaklaşımı sunmak amacıyla gerçekleştirilen işlem, bankaların kredi riski ölçümünde standart bir yaklaşımın hayata geçmesine de imkan tanıyacak. Kredi derecelendirme uygulamasının yaygınlaşmasıyla hem sağlıklı kredi kullanımı artacak hem de kaynaklar daha etkili ve verimli şirketlere aktarılacağı için ekonomik gelişim daha sağlıklı olacak.

Hisse devrinin tamamlanmasının ardından JCR Avrasya’nın yeni ortaklık yapısı şu şekilde oluşacaktır:

Ortak/Ortaklık Oranı

Borsa İstanbul A.Ş. %18,50

Japan Credit Rating Agency Ltd. %14,95

Finansal Kurumlar Birliği %6,00

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği %6,00

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği %6,00

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Halk Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye İş Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. %2,86

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. %2,86

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. %2,86

Akbank T.A.Ş. %2,86

QNB Finansbank A.Ş. %2,86

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) %2,86

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. %2,86

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. %2,86

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. %2,86

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. %2,86

Toplam %100

*%6,00 ve %2,86 olarak belirtilen oranlar sırasıyla %5,9999 ve %2,8559’dan yuvarlanmıştır.

**Birlikler alfabetik, bankalar 30.09.2019 tarihi itibariyle aktif büyüklüğüne göre sıralanmıştır. 

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  • SANAT

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