Turizm cennetine kilit

DEVLET BAŞKANINDAN TAM DESTEK

Dünyanın farklı yerlerinden her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Endonezya’nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Komodo Adası’ndaki ekolojik dengenin bozulmaya başlaması, yetkilileri harekete geçirdi. Devlet Başkanı Joko Widodo'nun da desteğiyle, adanın yeniden eski haline getirilmesi için önümüzdeki yıldan itibaren tamamen boşaltılmasına, turizm ve ikamete kapatılmasına karar verildi.

ADANIN YERLİLERİ İSYANDA

Ekolojik dengenin korunması için yapılacak çalışmalara 100 milyar Endonezya rupisi (40 milyon lira) harcanacağı öğrenildi. Yetkililer, adanın bir süreliğine kapatılmasının, bölgede yaşayan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Komodo ejderi türünün korunmasına da yardımcı olacağını söyledi. Öte yandan Komodo’da ikamet edenler, adanın boşaltılma planını protesto edip, geçim kaynaklarından mahrum kalacaklarını söyleyerek duruma isyan etti.