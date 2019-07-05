05 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 03:11:09
Turist otobüslerine yasak
Fransa’nın başkenti Paris’te, turist otobüslerinin şehir merkezine girişi yasaklandı.
PARİS’E GİREMEYECEKLER
Kararı, turist otobüslerinin oluşturduğu karmaşaya ilişkin yoğun şikâyetler üzerine aldıklarını belirten Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, “Turistler de herkes gibi hareket edip çevre dostu ulaşım seçeneklerini ya da toplu taşımayı tercih edebilir” dedi. Gregorie, şehir merkezi dışında otobüsler için yeni park yerleri açılacağını ifade etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT