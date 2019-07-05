Turist otobüslerine yasak

PARİS’E GİREMEYECEKLER

Kararı, turist otobüslerinin oluşturduğu karmaşaya ilişkin yoğun şikâyetler üzerine aldıklarını belirten Paris Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, “Turistler de herkes gibi hareket edip çevre dostu ulaşım seçeneklerini ya da toplu taşımayı tercih edebilir” dedi. Gregorie, şehir merkezi dışında otobüsler için yeni park yerleri açılacağını ifade etti.